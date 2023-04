Estrela do K-Pop Moonbin de Astro Dead aos 25 anos

estrela do k-pop moonbin da popular boy band Astro, morreu.

A gravadora de Astro, Fantagio, compartilhou a trágica notícia com os fãs na quarta-feira … dizendo que o cantor “nos deixou e se tornou uma estrela no céu”. A empresa diz que está “profundamente de luto” pela morte chocante ao lado de sua família, fãs e outros artistas.

Fantagio diz que a família realizará um funeral privado com familiares próximos, amigos e colegas.

Os fãs de Moonbin sabem que ele começou a trabalhar como modelo em 2004, quando era apenas uma criança… depois passou a atuar, primeiro conseguindo um papel em 2009 no drama coreano “Boys over Flowers”.

Ele então estreou com o Astro em 2016 com outros 5 — MJ, Jinjin, Rochoso, Cha Eun-woodar Yoon San-ha. Eles lançaram alguns sucessos, incluindo “Candy Sugar Pop” e “Baby”. Rocky deixou o grupo de K-pop no final de fevereiro deste ano.