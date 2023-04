Estrelas de ‘Jersey Shore’ Ronnie e Sammi voltam sob o mesmo teto para show

Estrelas de “Jersey Shore” ronnie dar Etapa estavam em um dos relacionamentos mais tóxicos do reality show, que a forçou a se afastar do elenco por anos… e agora os dois estão surpreendentemente de volta sob o mesmo teto.

Temos fotos de Ronnie no Margaritaville Resort em Orlando sexta-feira – o mesmo hotel Sammi, sinuca , A situação , JWow , Pauly D , vinny dar Deena estão sob hackeado para filmar a nova temporada de “Jersey Shore: Family Vacation”.

A presença de Ronnie é surpreendente por vários motivos, incluindo o fato de Ronnie não ser um membro do elenco em tempo integral há vários anos, depois de se afastar do programa após uma série de prisões e questões de violência doméstica com sua ex-namorada e mãe de seu filho, Jen Harley.