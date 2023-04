Estudo do Ministério do Trabalho sobre Modificações no Saque-Aniversário

As normas para o saque-aniversário do FGTS estão sendo revistas e podem sofrer alterações em breve, de acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Atualmente, essa opção é voluntária e permite que o trabalhador retire uma parte do seu saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço anualmente, sempre no mês do seu aniversário.

Alterações na modalidade de saque do FGTS

Se a alteração na legislação for aprovada, o trabalhador poderá efetuar o saque do FGTS em situações como o saque-rescisão, que é permitido quando o empregado é dispensado sem justa causa, possibilitando o saque do saldo total do Fundo de Garantia. Também é possível retirar 80% do valor disponível em caso de rescisão consensual, quando empregador e funcionário concordam com o fim do contrato de trabalho.

Além disso, existem outras situações em que é permitido o saque do FGTS, como por exemplo, se o trabalhador ficar desempregado por três anos consecutivos, aposentadoria pelo regime da previdência social, idade igual ou superior a 70 anos, doenças graves ou terminais, falecimento do titular (com direito aos dependentes ou sucessores civis) e desastres naturais.

Mais informações sobre o saque-aniversário

Durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro, foi criada a opção de saque-aniversário do FGTS, por meio da Lei 13.932/19. Com essa modalidade, os trabalhadores podem retirar uma parte do saldo de sua conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço anualmente, sempre no mês do seu aniversário.

No entanto, é importante ressaltar que a adesão ao saque-aniversário é opcional. Caso o trabalhador não escolha essa modalidade, continuará na opção padrão, que é o Saque-Rescisão. Apesar das vantagens oferecidas pelo saque-aniversário, a Caixa aconselha que o trabalhador conheça bem as particularidades antes de solicitar a mudança.

É necessário ter atenção, pois, caso o trabalhador opte pelo saque-aniversário do FGTS, só poderá retornar para a modalidade de Saque-Rescisão no primeiro dia do 25º mês subsequente à data da solicitação de retorno. Apesar disso, a solicitação de retorno pode ser feita a qualquer momento por meio do aplicativo do FGTS, que está disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS.

Ministro do Trabalho e Emprego se mostra insatisfeito com a modalidade de saque

Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, reiterou na última quarta-feira (12) sua desaprovação em relação ao saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), argumentando que essa modalidade tem sido utilizada pelo sistema financeiro de maneira irresponsável, como uma garantia para empréstimos. O ministro já havia declarado anteriormente que acabaria com o saque-aniversário, mas voltou atrás em sua decisão.

“O saque-aniversário criou farra do sistema financeiro com o Fundo de Garantia. Hoje, dos R$ 504 bilhões depositados na conta-corrente dos correntistas, já temos quase R$ 100 bilhões alienados pelos bancos em empréstimo consignado do Fundo de Garantia, a partir do formato do saque-aniversário”, disse o ministro.

Como já dito anteriormente, os trabalhadores que desejam aderir ao saque-aniversário devem conferir as condicionalidades da opção antes de realizar a contratação. Nos canais oficiais do FGTS é possível esclarecer todas as dúvidas sobre o saque.