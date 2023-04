Etapas para ativar o canal de login do TCM.com no Roku, TV, celular [2023]

Turner Classic Movies, ou TCM, é uma rede de televisão popular especializada em filmes clássicos, documentários e programação relacionada a filmes. Existem várias plataformas de streaming para TCM, e seu dispositivo deve estar ativado para acessá-lo. Neste artigo, discutiremos como ativar o TCM em tcm.com/activate em todos os dispositivos usando o site de ativação tcm.com.

Por que você deve ativar o TCM?

Você pode assistir a filmes clássicos, documentários e outros conteúdos relacionados a filmes sempre que quiser ao ativar o TCM em seu dispositivo. Uma grande variedade de filmes está disponível no TCM, incluindo muitos que não estão disponíveis em outros lugares. Além disso, ao ativar o TCM, você poderá acessar conteúdos exclusivos, como entrevistas com diretores e atores famosos.

TCM.com ativa o canal de login no Roku, TV e celular (2023)

O TCM é fácil de ativar no seu dispositivo. Com o TCM, você pode ativar sua TV, computador ou dispositivo móvel. Aqui está um tutorial passo a passo para ativar o TCM em todos os dispositivos usando tcm.com activate:

#1. Ativando o TCM em um computador em tcm.com/activate

Para ativar o TCM em seu computador usando tcm.com activate, siga estas etapas:

Etapa 1: visite o site do TCM

Use seu navegador da Web para acessar o site do TCM (www.tcm.com).

Etapa 2: faça login

No canto superior direito do site, clique no botão “Entrar”. Se você ainda não tem uma conta, pode criar uma clicando em “Cadastre-se”.

Etapa 3: insira o código de ativação

Depois de entrar, você será solicitado a fornecer o código de ativação. É um código único específico para o seu dispositivo. Você pode obter o código de ativação assistindo TCM em sua TV ou dispositivo de streaming e seguindo as instruções.

Etapa 4: comece a assistir

Para assistir TCM em seu computador, digite seu código de ativação e clique em “Ativar”.

#2. Ativando o TCM em um dispositivo móvel

Você pode ativar o TCM em seu dispositivo móvel usando o site de ativação tcm.com seguindo estas etapas:

Passo 1: Baixe o aplicativo TCM

Para dispositivos iOS, baixe o aplicativo TCM na App Store ou Google Play (para dispositivos Android).

Etapa 2: faça login

Vá para o aplicativo TCM e clique em “Entrar”. Para criar uma conta, clique em “Sign Up”.

Etapa 3: insira o código de ativação

Para ativar sua conta, você precisará inserir o código de ativação depois de fazer login. Você precisará inserir o código de ativação específico do seu dispositivo. Na sua TV ou dispositivo de streaming, acesse o canal TCM e siga as instruções para obter o código de ativação.

Etapa 4: comece a assistir

Depois de inserir o código de ativação, clique no botão “Ativar” para assistir ao TCM no seu dispositivo móvel.

#3. Ativando o TCM em uma TV

Para ativar o TCM na sua TV usando o site de ativação tcm.com, siga estas etapas:

Passo 1: Vá para o canal TCM

Na sua TV, selecione o canal TCM. Quase todos os pacotes de TV a cabo e via satélite incluem o canal TCM.

Etapa 2: insira o código de ativação

O TCM solicitará que você insira seu código de ativação assim que estiver no canal. Os códigos de ativação são códigos exclusivos atribuídos a cada dispositivo. Para obter o código de ativação, siga as instruções na tela da TV.

Etapa 3: ativar o TCM

Insira o código de ativação no site TCM (www.tcm.com) ou no aplicativo TCM em seu dispositivo móvel assim que tiver o código. Quando você clicar no botão “Ativar”, o TCM começará a ser reproduzido na sua TV.

#4. Ativando o TCM em um dispositivo de streaming

Para ativar o TCM em um dispositivo de streaming usando o site de ativação tcm.com, siga estas etapas:

Passo 1: Baixe o aplicativo TCM

No seu dispositivo de streaming, baixe o aplicativo TCM. Além do Roku, Apple TV, Amazon Fire TV e outros, você pode encontrar o app TCM na maioria das plataformas de streaming.

Etapa 2: faça login

Vá para o aplicativo TCM no seu dispositivo de streaming e clique no botão “Entrar”. Você pode criar uma conta clicando em “Sign Up” se ainda não tiver uma.

Etapa 3: insira o código de ativação

Depois de fazer login, você será solicitado a fornecer o código de ativação. É um código único específico para o seu dispositivo. Para obter o código de ativação, siga as instruções na tela da TV.

Etapa 4: comece a assistir

Clique no botão “Ativar” após inserir o código de ativação para iniciar a transmissão do TCM.

Dicas Adicionais

Aqui estão algumas dicas adicionais que podem ajudá-lo a ativar o TCM em todos os dispositivos:

Você deve ter uma conexão de internet estável antes de ativar o TCM.

Pode ser útil reiniciar o dispositivo ou limpar o cache do navegador se você estiver com problemas para ativar o TCM.

Além disso, entre em contato com a equipe de suporte do TCM se encontrar algum problema durante a ativação.

Resumir | tcm.com/activate

O TCM pode ser ativado facilmente em seu dispositivo seguindo algumas etapas simples. Você pode assistir a filmes clássicos, documentários e outros conteúdos relacionados a filmes sempre que quiser, depois de ativar o TCM. Seguindo as etapas descritas neste artigo, você pode ativar o TCM em seu computador, dispositivo móvel, TV ou dispositivo de streaming. Divirta-se assistindo a filmes clássicos no TCM!

