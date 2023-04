‘Eu e Aldo deveríamos boxear’: Conor McGregor, outros profissionais reagem a Jose Aldo x Jeremy Stephens no Gamebred Boxing 4

José Aldo e Jeremy Stephens trouxeram o trovão para sua revanche de boxe.

Os dois veteranos do UFC se enfrentaram no card principal do evento Gamebred Boxing 4 deste sábado, que aconteceu no Fiserv Forum em Milwaukee, Wisconsin. Depois de seis rodadas cheias de ação, Aldo vs. Stephens terminou em empate majoritário, com um juiz marcando a luta por 58-56 para Aldo e dois juízes concordando com pontuações de 57-57.

Aldo e Stephens se encontraram anteriormente em julho de 2018 no UFC on FOX 30, onde Aldo parou Stephens com um nocaute brutal no primeiro round com um tiro no corpo.

Confira como os profissionais reagiram à revanche de boxe entre Aldo e Stephens, incluindo uma resposta muito intrigante do ex-rival de Aldo, Conor McGregor.

Eu e o Aldo deveríamos boxear — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2 de abril de 2023

Eu diria que é 1 a 1 depois de dois rounds, Jeremy Stevens contra Josée, Aldo gamebread boxe — Platinum Mike Perry (@PlatinumPerry) 2 de abril de 2023

Cara, não sei, essa foi por pouco, consegui aldo – Belal Muhammad (@bullyb170) 2 de abril de 2023