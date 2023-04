EUA declaram status de “ameaça emergente” para droga zumbi

Tepidemia de drogas, particularmente a epidemia de opioides, tem sido uma crise nacional nos Estados Unidos há anos.

Opioides já tiraram a vida de muitas, muitas pessoas, e uma em particular desencadeou uma “ameaça emergente”, de acordo com o governo dos EUA: fentanil misturado com xilazinaconhecida como a ‘droga zumbi’.

Fentanil é o opioide mais devastador do mundo. É uma pílula e é 50 vezes mais potente que a heroína e 100 vezes mais potente que a morfina.

Em 2022, mais de 106.000 pessoas morreram de overdose de fentanil nos Estados Unidos, número que deve aumentar devido ao impacto da xilazina no composto.

Esta droga é vendida “ilicitamente”

Washington emitiu um comunicado alertando sobre a nova droga depois de analisar o impacto da xilazina e sua periculosidade “em todas as áreas dos Estados Unidos”.

Rahul Guptadiretor da Agência de Repressão às Drogas da Casa Branca, disse que a ação tomada pelo governo de Joe Biden foi “pró-ativa” e destinada a salvar vidas.

Na verdade, o rótulo de “ameaça emergente” vem do fato de que o fentanil contendo xilazina está sendo vendido “ilicitamente” e “com consequências adversas à saúde significativas e de rápido agravamento”.

As consequências incluem “overdose fatal e morbidade grave”.

Mortes causadas pela droga aumentaram mais de 1.000%

Tamanho é o impacto que, segundo dados do Drug Enforcement Agency, as mortes por overdose de drogas aumentaram 1.127% no Sul, 750% no Oeste, mais de 500% no Centro-Oeste e mais de 100% no Nordeste entre 2020 e 2021 .

O anúncio, feito na quarta-feira, está de acordo com o plano da Casa Branca de combater o fentanil por meio de uma abordagem estratégica para proibir a importação de fentanil.

Biden acusou os cartéis mexicanos, especificamente o Sinaloa e Jalisco Nova Geração cartéis de drogas, de lucrar com a droga, o que afetou muito a população dos EUA.