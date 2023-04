EUA descobrem seus adversários na Copa do Mundo de Basquetebol: Contra quem eles vão jogar?

TEstados Unidos abrirão a Copa do Mundo de basquete contra a Nova Zelândia neste verão, com Grécia e Jordânia também aguardando os americanos na fase de grupos.

E o mais cedo que os EUA podem ver a França em uma revanche da final olímpica é nas semifinais.

A Fiba realizou o sorteio da Copa do Mundo em Manila no sábado, quando as 32 equipes que se classificaram para o campo descobriram suas partidas iniciais para o torneio que vai de 25 de agosto a 10 de setembro. Os americanos – os quatro vezes campeões olímpicos que terminou em sétimo na Copa do Mundo mais recente em 2019 – jogue contra a Nova Zelândia em 26 de agosto, depois enfrente a Grécia e provavelmente Giannis Antetokounmpo em 28 de agosto e conclua a fase de grupos em 30 de agosto contra a Jordânia.

Os Estados Unidos jogarão todos os jogos da fase de grupos em Manila, enquanto Jacarta, na Indonésia, e Okinawa, no Japão, também sediarão alguns jogos da fase de grupos. As rodadas de medalhas são em Manila.

Os americanos – que serão treinados por Steve Kerr, do Golden State, no torneio – foram sorteados para o Grupo C, um dos oito grupos de quatro times para a rodada de abertura.

“Aos nossos amigos de todo o mundo, juntem-se ao nosso novo ‘Thrilla in Manila’, a edição da Copa do Mundo de Basquetebol de 2023”, disse Manuel Pangilinan, membro do Conselho Central da Fiba nas Filipinas – usando a frase cunhada para a luta de Muhammad Ali-Joe Frazier em Manila em 1975.

A atual campeã da Copa do Mundo, a Espanha, está no Grupo G, com Irã, Costa do Marfim e Brasil como adversários iniciais.

A França – que planeja ter Victor Wembanyama em sua lista – está no Grupo H, junto com Canadá, Letônia e Líbano.

A França venceu os americanos nas quartas de final da Copa do Mundo de 2019, eliminando os EUA da disputa por medalhas e iniciando a espiral para o sétimo lugar naquele evento, o pior resultado de um time americano com jogadores da NBA.

A França venceu os Estados Unidos novamente nas Olimpíadas de Tóquio no jogo em grupo – mas os americanos venceram o jogo que mais importava, vencendo a França por 87 a 82 pela medalha de ouro.

Eles não jogam desde Tóquio, mas ainda estão se enfrentando. O pivô da Filadélfia, Joel Embiid – finalista do MVP nesta temporada e presumivelmente favorito – disse antes da temporada que está decidindo se jogará internacionalmente pelos Estados Unidos ou pela França. Ele se tornou um cidadão americano no ano passado.

Divisão do grupo

Todas as equipes de cada grupo jogam entre si na primeira rodada. As duas primeiras equipes de cada grupo passam para a segunda fase; as duas últimas equipes passam para um torneio de classificação para determinar do 17º ao 32º lugar no evento.

As equipes são listadas com seu ranking mundial.

Grupo A, Manila: Angola (41), República Dominicana (23), Filipinas (40), Itália (10).

Grupo B, Manila: Sudão do Sul (62), Sérvia (6), China (27), Porto Rico (20).

Grupo C, Manila: Estados Unidos (2), Jordânia (33), Grécia (9), Nova Zelândia (26).

Grupo D, Manila: Egito (55), México (31), Montenegro (18), Lituânia (8).

Grupo E, Okinawa: Alemanha (11), Finlândia (24), Austrália (3), Japão (36).

Grupo F, Okinawa: Eslovênia (7), Cabo Verde (64), Geórgia (32), Venezuela (17).

Grupo G, Jacarta: Irã (22), Espanha (1), Costa do Marfim (42), Brasil (13).

Grupo H, Jacarta: Canadá (15), Letônia (29), Líbano (43), França (5).