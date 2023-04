Eugene Bareman estava nervoso por Israel Adesanya durante a paralisação do UFC 287: ‘Oh merda, estamos bem aqui?’

Eugene Bareman está acostumado a ver todos os tipos de travessuras de Israel Adesanya, mas a paralisação do lutador no UFC 287 o deixou um pouco perplexo.

O treinador de Adesanya apareceu em A Hora do MMA para discutir as circunstâncias em torno de seu incrível nocaute por vingança sobre Alex Pereira, começando com uma entrada que fez Bareman e sua equipe se perguntarem se talvez algo estivesse errado com “The Last Stylebender”.

“Ele fez algumas coisas naquela paralisação que foram um pouco incomuns, eu não o vi fazer”, disse Bareman. “Eu pude ver em seu rosto, pude ver como era seu rosto e alguns de seus maneirismos. Eu pude ver o jeito que ele estava cumprimentando a torcida e ele até foi ver alguns dos nossos parceiros de treino antes de entrar no cage, ele nunca faz isso. Houve algumas coisas que eu pensei, ‘Cara’, e um de nossos outros treinadores nos entreolhamos e pensamos, ‘Oh merda, estamos bem aqui?’

“Então eu subi para [Adesanya], olhou-o nos olhos, eu disse: ‘Fique calmo’. Acho que ele pode até ter sorrido porque na cabeça dele ainda estava calmo, mas só queria fazer um pouco mais. Ele só queria colocar um pouco mais, ele sentiu que precisava de algo diferente antes de pular na jaula. Então, uma vez que nos olhamos e tínhamos esse tipo de acordo mútuo de que ele estava no lugar certo, ele estava no mesmo lugar, embora exibisse comportamentos diferentes, então ficamos tranquilos e seguimos em frente. Acho que é disso que ele está rindo.”

Gerenciar Adesanya para uma vitória contra um rival que o perseguiu em suas carreiras de kickboxing e MMA não foi tarefa fácil e houve vários momentos importantes em que as palavras de Bareman podem ter influenciado o resultado.

Bareman sussurrou “Você é um mentor. Lembre-se, você é um mentor” para Adesanya enquanto os lutadores eram anunciados na gaiola, uma frase que ele lembrou a Adesanya para mantê-lo no caminho certo diante de uma mudança estratégica.

“Sabíamos que tínhamos que correr mais riscos nesta luta, e durante todo o nosso trabalho trabalhamos Israel diligentemente, incansavelmente em uma área específica da luta onde ele estava em perigo, mas tentamos mitigar tanto perigo”, disse Bareman. “Sabíamos que estávamos dando a Israel mais oportunidades para tirar proveito de algumas das falhas de Pereira, mas para fazer isso tínhamos que colocá-lo em mais risco do que normalmente estávamos confortáveis. Nesse processo, Israel se emociona. Ele disse, ‘Cara, essa vai ser uma grande luta porque vocês vão me colocar no fogo nessa luta.’ Ele estava dizendo isso oito semanas atrás, ‘Você vai se estressar nessa luta porque olha o plano de jogo que vocês estão me dando. Você vai se estressar nessa luta.’ Eu não vou me estressar. Por que eu iria me estressar?

“Tudo o que você fizer será seguro. Gosto de lembrá-lo de que não é isso que queremos. Estamos indo atrás de pessoas calmas, calmas e controladas. Só porque estamos colocando você na linha de fogo um pouco mais, isso não significa que estamos pedindo para você deixar todos os seus instintos animais assumirem o controle e se tornar um tolo louco e estúpido. Mesmo que você esteja no calor, você ainda tem que ter a mente clara e focada e isso é tudo. Foi apenas um lembrete: ‘Ei, este é um jogo de inteligência. Este não é um jogo em que você vai fechar o punho o mais forte que puder, morder o protetor bucal e apenas tentar nocautear esse cara. Eu só queria lembrá-lo sobre isso e é sobre isso que o comentário foi feito.

Bareman gostou do que viu no primeiro round contra Pereira e, com certeza, os três juízes marcaram o round para o desafiante. Adesanya também vinha vencendo sua primeira luta de MMA antes de cair para os golpes de Pereira no início do quinto round.

Desta vez, foi Adesanya quem finalizou, nocauteando Pereira no segundo assalto com um par de martelos de direita enquanto Pereira o cercava contra a cerca. Mais cedo, Bareman havia dito a Adesanya: ‘Ele está se apaixonando por tudo, Iz’, um alerta para o lutador abrir seu ataque.

“Quando você quer que um lutador lidere mais, atire primeiro, você precisa que o oponente pense constantemente que está pronto para atirar, de modo que se torne muito difícil para você descobrir quando ele realmente vai liderar,” Bareman disse. “Tudo o que eu estava fazendo era incutir em Israel a confiança de que Pereira não tem ideia de quando você vai partir. É isso que significa quando digo isso. Isso significa que, quando você está pronto para liderar, Pereira não tem ideia de que você está liderando ou fingindo, ele não tem a menor ideia, e isso foi apenas incutindo confiança de que Israel pode retomar a liderança, o que foi uma grande parte de nosso plano.

“Pereira não sabe a diferença entre quando você está liderando e fintando e isso foi apenas eu comunicando isso a Israel.”

Adesanya pode finalmente reivindicar o direito de se gabar de Pereira depois de perder para ele no UFC 281 e em duas lutas anteriores de kickboxing. A rivalidade remonta a 2016 e os dois já lutaram na China, no Brasil e duas vezes nos Estados Unidos (Nova York e Miami).

Quando Bareman teve a chance de comemorar o momento em que Adesanya recebeu atendimento médico depois, ele reconheceu que era quase surreal para eles terem alcançado seu objetivo tão almejado.

“A felicidade que sentimos quando aconteceu e na gaiola, mas com o acréscimo – porque você está sozinho – com o sentimento adicional de alívio”, disse Bareman. “Você realmente não tem a chance de refletir sobre isso na gaiola porque há muita coisa acontecendo, mas quando você chega a uma área onde está sozinho, você tem a felicidade, mas também tem o peso fora de seus ombros e isso é um sentimento diferente da felicidade e você combinou os dois.

“Então eu e Israel, quando tivemos aquele momento, estávamos juntos na barraca, só nós dois e o médico, nos abraçamos de novo e dava para sentir a felicidade, mas coincidiu com o alívio. É apenas uma sensação de leveza, como se finalmente tivéssemos viajado o mundo lutando contra esse cara e tentado vencê-lo e finalmente conseguimos. É como uma ausência de peso, como se você estivesse flutuando.”