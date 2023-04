Ewally Oferece Oportunidades de Emprego Presenciais e Remotas no Brasil

A Ewally, empresa que é pioneira em Embedded Finance no Brasil e oferece uma plataforma proprietária, permitindo que qualquer empresa se torne uma Fintech integrando serviços financeiros, está em busca de pessoas para preencher o seu time. Desse modo, antes de dar mais detalhes, veja quais são as vagas abertas:

Analista de Ouvidoria JR – São Paulo e Remoto – SP – Efetivo;

Analista de PLD JR – São Paulo e Remoto – SP – Efetivo;

Analista de SRE SR – São Paulo e Remoto – SP – Efetivo;

Analista em Segurança da Informação SR – DevSecOps – São Paulo e Remoto – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP e Remoto – Banco de talentos;

Gerente Comercial – São Paulo – SP – Efetivo;

Pessoa Desenvolvedora Full Stack PL – São Paulo e Remoto – SP – Efetivo.

Mais sobre a Ewally

Sobre a Ewally, vale a pena destacar que empresa nasceu com o intuito de levar serviços de bancarização para a linha de frente do mercado, desburocratizando seu acesso a serviços financeiros. Isto é, com o passar dos anos, aliando infraestrutura e tecnologia, se tornou uma Instituição de Pagamentos.

Desde então, proporciona excelência e uma revolução no consumo de produtos e serviços financeiros às empresas, por meio da criação de seu próprio ecossistema financeiro, incorporando pagamentos, viabilizando crédito e melhorando a experiência de clientes e pessoas usuárias!

Como entrar na empresa

Agora que você já conhece a lista de cargos, a inscrição acontece de maneira bem fácil. É só acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma em questão, basta verificar todos os mínimos detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, localização, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

