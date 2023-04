Ex-DC RB Brian Mitchell diz que ex-jogadores estão felizes com a venda de Snyder Team

Reproduzir conteúdo de vídeo



Daniel Snyder precisava vender os Commanders … assim diz a ex-estrela do time running back Brian Mitchellque nos diz que ex-jogadores do Washington, inclusive ele, estão emocionados com o fato de o proprietário envolvido finalmente vender a organização.

“Quando Dan [Snyder] apareceu, ele tinha essa mentalidade de que, sim, ele precisava de nós quando precisava de nós, mas não queria nos ter muito por perto”, disse Brian, que estava em um evento “Bye Dan” comemorando a venda, Babcock no programa de TV “TMZ Sports” (vai ao ar nos dias úteis FS1).

Ainda mais do que os ex-jogadores, Mitchell, um ex-All-Pro, diz que os fãs do Commanders queriam Synder fora, acrescentando que ele não ouviu uma única voz de apoio ao proprietário de 58 anos, o que diz muito sobre como as pessoas se sentem. sobre ele.

“Acho que muitos fãs estão felizes porque só queriam se livrar dele”, disse Mitchell. “Você chega a um ponto em que simplesmente não acha que pode ter sucesso com uma determinada pessoa, e chegou a esse ponto.”

O campeão do Super Bowl disse que Washington passou de uma franquia histórica para o ridículo da NFL sob a tutela de Snyder e sentiu que “algo precisava mudar” para que os fãs e jogadores voltassem a ter algum orgulho no time.

Mitchell – que passou dez temporadas com Washington – lembrou como a organização o pintou como uma criança problemática e nunca hesitou em deixá-lo ir … um padrão que BM sente também deve ser aplicado à propriedade.

Claro, o reinado de DS foi atormentado por escândalos … que ficaram tão ruins no Congresso abriu uma investigação no funcionamento interno da organização.

Synder comprou a franquia em 1999 (por menos de US$ 800 milhões), mas depois de 24 anos e um oferta massiva de US$ 6,05 bilhões de um grupo de propriedade com o NBA Hall of Famer Magic Johnsondono do 76ers Josh Harrise bilionário Mitchell RalesO mandato de Snyder está chegando ao fim.