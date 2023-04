Ex de Andy Ruiz afirma que ele a estuprou, abusou dela, boxeador nega acusações

Andy Ruizex conseguiu uma ordem de restrição temporária contra a estrela do boxe no início deste mês… alegando que ele a estuprou, abusou e aterrorizou durante o relacionamento deles, TMZ Sports aprendeu.

Mas, Ruiz nega veementemente as acusações… e é inflexível que ele é realmente a vítima no caso.

Júlia Lemus entrou com um pedido de ordem de restrição de violência doméstica em San Diego em 6 de abril … alegando que Ruiz “me abusou sexualmente, fisicamente e psicologicamente, fazendo-me sentir como se tivesse que pisar em ovos ao redor dele” enquanto eles estavam namorando.

O jovem de 26 anos – que esteve com Ruiz de 2015 a 2022 – acrescentou que Andy também abusou física e emocionalmente de seus dois filhos.

Nos documentos, ela também acusou Ruiz de abusar de álcool e drogas ilícitas … levando-a a “temer por minha vida e segurança e pela vida e segurança de meus filhos”.

Lemus descreveu vários casos de suposto abuso de Ruiz em seu pedido de ordem de restrição … dizendo que o homem de 33 anos começou a ficar físico com ela em 2019 depois que ele bateu Anthony Joshua pelo título dos pesos pesados.

“Ele começou a me agarrar pelos braços e me puxar fisicamente para me mover para onde ele queria que eu fosse”, disse Lemus nos documentos. Ela acrescentou que ele também começou a socá-la “de brincadeira” nos braços e nas pernas, deixando-a com hematomas. Ela anexou fotos dos supostos ferimentos ao seu pedido.

Lemus afirma nos documentos … no início deste ano, Ruiz comprou várias armas em Las Vegas e queria mostrá-las a ela – mas quando ela ficou desconfortável com todas as armas de fogo ao redor, ela disse que ele “passou a apontar um AK-47 na minha cara.” Ela afirmou nos documentos que, depois de dizer a Ruiz para parar, ele “me disse para ‘calar a boca’ e depois observou que as armas não tinham balas e zombou de mim dizendo que eu estava sendo dramático. .”

Lemus então disse que por volta de fevereiro de 2023, Ruiz começou a agredi-la sexualmente – forçando-se contra ela em pelo menos seis ocasiões.

Uma ordem de restrição temporária contra Ruiz foi concedida logo após o pedido ser feito em 6 de abril. Ela ordenou que o pugilista ficasse a pelo menos 100 metros de distância de Lemus. Também o proibiu de possuir qualquer arma de fogo. O tribunal também ordenou que Lemus tivesse a custódia legal e física exclusiva dos filhos do casal… pelo menos até uma audiência marcada para segunda-feira.

Ruiz, no entanto, apresentou uma resposta aos documentos de Lemus no tribunal na quinta-feira … dizendo que “nega categoricamente que tenha abusado de Julia Lemus ou de seus filhos”.

Ele disse nos documentos que “não há razão justa para separar Ruiz de seus” filhos – enquanto acrescenta que Lemus é quem tem sido violento no relacionamento.

O boxeador disse que em fevereiro de 2020, Lemus o esfaqueou com uma faca – e anexou uma foto dos supostos ferimentos que sofreu no incidente. Ele também disse em abril de 2020, Lemus “entrou em meu quarto de hotel com uma arma carregada na mão e gritou: ‘todo mundo dê o fora daqui'”. a cabeça com a arma durante a briga e, em seguida, quebrou os móveis da sala.

Ruiz também disse nos documentos do tribunal que Lemus o esbofeteou, socou e agarrou “em várias ocasiões”.

“Nunca tive nenhuma resposta física ao ataque de Julia”, disse Ruiz.

Ruiz também acusou Lemus de roubar US$ 250.000 em joias dele no mês passado… e disse nos documentos que havia feito uma denúncia do roubo à polícia de San Diego.