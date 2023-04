Ex-jogador da academia do Arsenal ficou tetraplégico após consumir bebida fortificada em uma noitada

Daniel Caimum ex-jogador de 23 anos Arsenal jogador da academia que também jogou pelo cometas, Hemel Aces e Cidade de Hemel e se retreinou como engenheiro eletrônico, ficou tetraplégico em junho de 2020, após uma noitada com amigos. Tetraplegia refere-se ao comprometimento ou perda da função motora e/ou sensorial nos segmentos cervicais da medula espinhal devido ao dano de elementos neurais dentro do canal espinhal, conforme Fisiopedia.

O Independent relata que Caim consumiu uma bebida fortificada que o levou a uma parada cardíaca, com consequências devastadoras para seu corpo.

Amigos do jogador juvenil do Gunners notaram que ele estava com “uma cor estranha” e não respondia, então eles rapidamente chamaram uma ambulância e começaram a realizar a RCP.

Os paramédicos conseguiram CaimSeu coração voltou a bater após 24 minutos de ressuscitação, mas seu cérebro e medula espinhal foram privados de oxigênio por muito tempo.

Daniel Cain acordou após 25 dias em coma

Depois de passar 25 dias em coma, o jovem de Hemel Hempstead acordou e sua função cognitiva começou a se recuperar, embora sua memória de curto prazo estivesse significativamente prejudicada.

“Quando ele acordou, não conseguia fazer nada, não conseguia se mexer – parecia um recém-nascido, mas as enfermeiras disseram que ele os seguia com os olhos, então disseram que havia ‘alguém lá dentro'”, disse Tracey Cain, Danielmãe de, ao falar com o The Independent.

“Ele está voltando aos poucos e está melhorando o tempo todo. Sua memória de longo prazo, coisas da infância, ele ainda se lembra de tudo isso.”

Dois anos e meio depois, Caim está em casa com sua família e precisa de cuidados 24 horas por dia.

Para tentar obter Caim para voltar a andar, está em reabilitação com Neurokinex, um tratamento pelo qual a família tem de pagar 68 euros por hora (mais de 2.200 euros por mês).

Para arrecadar fundos para ajudar Daniel com sua reabilitação, a família iniciou um GoFund Me.