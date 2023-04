Ex-lutador do UFC Karl Roberson é preso acusado de roubo de joias

O ex-lutador do UFC Karl Roberson foi acusado de um assalto em Nova Jersey, onde a polícia diz que mais de $ 200.000 em joias e objetos de valor foram roubados.

O Departamento de Polícia de Howell Township anunciou as prisões em um comunicado à imprensa com o detetive principal, o detetive Ryan Jackson, confirmando a identidade de Roberson para o MMA Fighting na segunda-feira. Roberson foi preso e posteriormente libertado sob fiança.

“Sim, seria a mesma pessoa, Sr. Roberson. Conheço a carreira dele no UFC”, disse Jackson. “Com certeza é o lutador do UFC, eu sei disso.

“Estou ciente de que ele foi solto. Ele foi alojado em nossa prisão do condado por duas a três semanas, não tenho certeza do prazo, desde então ele foi libertado.

De acordo com o comunicado de imprensa inicial, Roberson, 32, foi um dos dois homens presos após uma investigação sobre um roubo residencial onde os suspeitos supostamente arrombaram uma porta traseira e, uma vez lá dentro, foram até o quarto principal, onde supostamente localizaram e roubaram mais de $ 200.000 em joias exóticas e objetos de valor. Os suspeitos foram flagrados por câmeras de segurança dentro e fora de casa.

Os suspeitos usavam máscaras no momento do assalto e o dono da casa ofereceu recompensa por informações que levassem à identificação, prisão e condenação dos criminosos.

Roberson e Dathan Thompson, 32, foram posteriormente identificados como os principais suspeitos pelo detetive Jackson e pelo detetive Anthony Romano “utilizando treinamento avançado em aplicações técnicas e análise de dados de celular para desenvolver vários suspeitos”. No decorrer das investigações, os suspeitos do caso foram identificados com mandados de prisão e busca expedidos.

Roberson foi preso durante uma parada de trânsito em Neptune, NJ, depois que seu veículo foi identificado durante a investigação em conexão com o roubo. Uma revista no veículo revelou uma pistola 9 mm desfigurada com uma revista estendida, vários pacotes de suposto “crack cocaína”, maconha e itens relacionados ao roubo.

Roberson foi levado sob custódia e acusado de roubo, furto, dano criminal, posse de substância perigosa controlada e vários delitos de armas.

Thompson foi preso em sua casa sem incidentes e posteriormente acusado de roubo, furto e dano criminal.

As acusações de roubo são consideradas um crime de segundo ou terceiro grau em Nova Jersey, dependendo da gravidade do crime, e acarretam uma pena potencial de até 10 anos de prisão, se condenado.

Roberson passou a maior parte de cinco anos no UFC depois de entrar na promoção após uma vitória sobre Ryan Spann na Contender Series. Ele finalmente conseguiu um recorde de 4-6 no UFC e saiu da promoção em julho de 2022, após a quarta derrota consecutiva no octógono.