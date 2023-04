Ex-mulher de Jeremy Renner o acusa de abuso emocional, físico e sexual

Jeremy Renner pode ser conhecido como Gavião Arqueiro de os vingadores da marvel, mas seu passado está envolto em controvérsia e drama. Seu casamento com pacheco dorme terminou em divórcio, custódia compartilhada e uma batalha judicial. Durante o acordo de divórcio, Pacheco fez sérias acusações contra Renner, incluindo abuso físico, abuso de drogas e ameaças de morte.

Ela alegou que Jeremy abusou emocionalmente, fisicamente e sexualmente de sua filha, além de colocar uma arma em sua boca e ameaçar puxar o gatilho. Em resposta a essas alegações, Renner negou tudo e acusou pacheco de saúde mental e questões de substâncias. Ele até passou por testes aleatórios de drogas e contratou um especialista em saúde mental para provar que poderia fornecer um ambiente seguro para sua filha.

A equipe de Renner também acusou Pacheco de se aproveitar da fama de Renner para tentar extorquir mais dinheiro dele. De acordo com TMZa equipe de Renner montou uma linha do tempo com os lançamentos de seus filmes e a história pachecoacusações contra ele, sugerindo que Pacheco planeja seu ataque para trazer Renner má imprensa durante as execuções de seu filme.

Renner e a ex-mulher dividem a guarda da filha

Apesar do drama, a custódia foi acertada entre Renner e Pacheco, com ambos compartilhando a guarda de sua filha em meio período. No entanto, em 2020, Renner pediu que o pagamento da pensão alimentícia fosse reduzido, de $ 30.000 por mês para $ 11.000. Pacheco criticou Renner por pedir uma redução, dizendo que era uma pequena visão do que ela vinha lidando ao longo dos anos.

O patrimônio líquido de Renner aumentou exponencialmente desde que ingressou na Marvel, o que poderia explicar o alto valor da pensão alimentícia, mas durante a pandemia, parecia que ele não estava ganhando tanto quanto o previsto, por isso solicitou uma redução. Pacheco continuou dizendo que ela havia sido silenciada e não tinha permissão para revelar mais detalhes sobre os supostos delitos de Renner.

Em uma entrevista de 2021, Renner se recusou a abordar o assunto, dizendo: “Não respondo pública ou privadamente a bobagens. Isso apenas as fortalece. Se você responder, dá gás. Eu não atiro fogo. Eu simplesmente não faço isso. Eu me recuso a fazê-lo.” A abordagem de Renner parece ter funcionado, já que o foco agora está no incidente do limpa-neve, nas ações heróicas que ele tomou para evitar que outras pessoas se machucassem e em seus movimentos em direção à recuperação.