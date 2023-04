EXCELENTE NOTÍCIA para dois grupos de beneficiários do Bolsa Família; confira

O cartão do Bolsa Família passou por algumas mudanças importantes no último ano. O principal motivo foi a substituição do programa pelo Auxílio Brasil, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Assim, houve a emissão de milhares de novos cartões do Auxílio Brasil. Os cartões dos beneficiários passaram a ter uma nova tecnologia, pois contém um chip. Isso significa que receber o benefício se tornou mais fácil, uma vez que o cartão pode ser utilizado em qualquer caixa de Banco 24h.

Dessa forma, com a volta do Bolsa Família como maior programa de distribuição de renda do país, o presidente Lula irá substituir o atual cartão do programa pelo cartão magnético com chip. Assim, contemplará todos os beneficiários.

Não houve a divulgação dos custos para emissão dos novos cartões. No entanto, a expectativa é de que seja um custo milionário, já que a emissão do cartão Auxílio Brasil custou R$ 130 milhões para os cofres públicos.

Como pedir o cartão do Bolsa Família?

Todas as pessoas que foram contempladas pelo programa têm direito a receber o cartão do Bolsa Família. Porém, não existe nenhuma forma de solicitar o cartão. Isso porque o cartão é enviado automaticamente para o endereço do beneficiário no momento da contemplação. Assim, chegará por meio dos Correios junto com o folheto informativo. Dessa forma, não existe uma solicitação especial e basta aguardar a correspondência para adquirir o seu cartão.

As pessoas que perderam ou tiveram o cartão do Bolsa Família roubado, poderá solicitar a 2ª via. Para isso, são disponibilizados os seguintes canais de atendimento:

Central de Atendimento Caixa ao Cidadão, no telefone 0800 726 0207;

Agências da Caixa Econômica.

Como sacar o benefício sem o cartão do Bolsa Família?

Quem ainda não possui o cartão do Bolsa Família, apesar de não contar com a facilidade que ele oferece, também poderá sacar o benefício. A Caixa Econômica Federal oferece vários canais de atendimento para o beneficiário movimentar a quantia de suas contas. Confira as opções:

Saque por meio das agências da Caixa ou casas lotéricas, com a apresentação de um documento de identificação com foto;

É possível realizar o saque no caixa eletrônico da Caixa, na opção “saque sem cartão” . Para isso, é necessário ter acesso ao app Caixa Tem ;

. Para isso, é necessário ter acesso ao app ; Também é possível movimentar o saldo por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível para telefones Android e IOS. No app é possível realizar transferências bancárias, Pix, pagamento de boletos, recarga de celular e também tem acesso a diversos serviços bancários.

A Caixa Econômica incentiva os seus clientes a utilizarem, de preferência, os meios digitais para realizar a movimentação dos valores sem o cartão do Bolsa Família. O canal disponível para este fim é o aplicativo Caixa Tem, que permite que os usuários acessem a sua conta social digital para recebimento dos benefícios governamentais.

Calendário de pagamentos

Em abril, o pagamento do Bolsa Família já tem data para acontecer. Além disso, conta com uma excelente notícia para alguns beneficiários: o Governo Federal começará os repasses no próximo dia 14 e dois grupos terão o benefício antecipado.

O pagamento é realizado de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social) dos inscritos. Este mês, quem possui o NIS final 2 e 6 terão o benefício disponibilizado dois dias antes do previsto.

A seguir, confira como ficou o calendário oficial:

Final de NIS 1: 14 de abril

Final de NIS 2: 17 de abril – ANTECIPADO! Disponível no dia 15 de abril

Final de NIS 3: 18 de abril

Final de NIS 4: 19 de abril

Final de NIS 5: 20 de abril

Final de NIS 6: 24 de abril – ANTECIPADO! Disponível no dia 22 de abril

Final de NIS 7: 25 de abril

Final de NIS 8: 26 de abril

Final de NIS 9: 27 de abril

Final de NIS 0: 28 de abril

Fonte: Notícias Concursos