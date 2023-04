Explorando as Diferenças Entre Períodos Simples e Compostos e Apresentando Exemplos Práticos

Tradicionalmente, as avaliações dos diversos concursos públicos, dos exames nacionais como o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e dos vestibulares tradicionais realizados em todo o Brasil apresentam a cobrança sobre conhecimentos formais sobre a Língua Portuguesa.

A gramática do português é um dos assunto mais importantes nas provas de linguagens, sendo cobrada com rigor a depender da banca organizadora. Para estudar e revisar a organização sintática do português para concursos e vestibulares, um bom ponto de partida é a diferença entre o período simples e o período composto.

O estudo da organização das frases e orações é indispensável na fase de preparação para fazer uma prova de português para concurso, pois, a partir disso, o concurseiro ou vestibulando estará pronto para os detalhes mais complexos da sintaxe da língua.

O estudo da sintaxe do período simples e da sintaxe do período composto, por exemplo, permite ao estudante visitar outros assuntos como pontuação, crase, colocação pronominal etc. De acordo com as gramáticas normativas do português, o período consiste na organização da frase em uma ou mais orações. Assim, a frase pode ser formada por período simples ou período composto.

Sintaxe do período simples

O período simples é formado por apenas uma oração. Nesse sentido, é necessário entender que a oração é uma frase verbal na qual o enunciado tem sentido completo e possui um verbo ou locução verbal que estrutura os elementos nele presentes. A oração se divide em sujeito e predicado.

Nesse sentido, o período simples contém apenas um verbo e possui sentido completo. Nesse caso, a gramática normativa considera que a oração é absoluta. Como nos exemplos abaixo:

O nosso melhor funcionário pediu demissão na semana passada.

demissão na semana passada. Maria sorriu para sua professora .

. O filho pródigo sempre retornará para casa.

Sintaxe do período composto

O período composto consiste no enunciado de sentido completo formado por duas ou mais orações. Nesse caso, o período pode ser composto por coordenação ou por relação de subordinação. Desse modo, o período composto apresenta dois ou mais verbos (ou locuções verbais) em sua composição, como nos seguintes exemplos:

O juiz ordenou que o réu fosse retirado da audiência imediatamente.

que o réu fosse retirado da audiência imediatamente. Letícia comprou as flores, Mário fez o bolo e Pedro encheu os balões para a festa surpresa.

as flores, Mário o bolo e Pedro os balões para a festa surpresa. Quando você voltar para casa, compre pão para o café da manhã.

para casa, pão para o café da manhã. Marcos obteve um bom resultado na prova, embora não tenha estudado.

Oração subordina e oração coordenada

A sintaxe do período composto é mais complexa já que a sua composição pode se dar por coordenação ou subordinação e cada um desses tipos de orações possuem outros aspectos próprios que as diferenciam entre si.

A formação de um período composto por coordenação se dá quando as orações são independentes sintaticamente e são ligadas por uma conjunção. Nesse caso, cada uma delas possui sentido completo, como nas frases abaixo:

Beatriz deu um grito e seu pai se assustou.

um grito seu pai se Amanda adora o mar, mas detesta pisar na areia.

o mar, detesta na areia. Preparei o bolo hoje mesmo porque amanhã não teremos tempo.



Na formação do período composto por subordinação as orações são interdependentes sintaticamente. Portanto, as orações não presentam sentido completo quando separadas:

À medida que os filhos crescem, aumentam as preocupações.

Quando vi a minha esposa pela primeira vez, fiquei extremamente acanhado.

“Ah, arrulhou de repente a pomba, quando distinguiu, indignada, o pombo que chegava”.

As orações coordenadas e as orações subordinadas possuem diversas classificações próprias. Por isso, o estudante deve se dedicar também a revisar todas essas classificações, o que requer um maior aprofundamento quanto à sintaxe da língua.

