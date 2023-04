Ezekiel Elliott está tendo problemas para encontrar seu próximo time enquanto as franquias da NFL se preparam para o draft

Ezequiel Elliot não assinou com outro NFL franquia após ser lançado pela Dallas Cowboys e com o frenesi da agência livre acabando na liga, já que a maioria das contratações importantes foram feitas, as equipes estão ansiosas pelo Draft da NFL de 2023, que acontecerá daqui a pouco mais de quatro semanas.

O mercado de running back não é tão alto e Ian Rapoportde Rede NFL relatou que Zeke pode ter que esperar até o draft para receber uma oferta, já que algumas equipes podem não conseguir o cara que desejam e podem recorrer a um veterano como ele.

“Mas as equipes não estão realmente gastando muito dinheiro agora e nessa posição, como se houvesse muitos running backs realmente bons no draft, parece um draft de running back muito profundo”, disse Rapoport ao Pat McAfee Mostrar essa semana.

Os Cowboys supostamente não ofereceram um contrato a Zeke por respeito

O Dallas Cowboys não quis desrespeitar Ezequiel Elliot com a oferta de contrato antes de sua liberação, em vez de oferecer a ele um corte salarial, eles o deixaram tentar conseguir mais dinheiro no mercado de agente livre.

“A última coisa que queremos fazer é fazer qualquer coisa que seja um insulto a um jogador, a um grande jogador, como Zeke, que foi um dos melhores jogadores a vestir um uniforme do Cowboys. Há sensibilidades quando você começa a fazer ofertas”, disse Stephen Jones.