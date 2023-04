F. Murray Abraham teria sido acusado de má conduta sexual duas vezes e foi demitido de ‘Mythic Quest’

F. Murray Abraham acabou de ser demitido de AppleTV+’s série de fantasia “Missão Mítica” e parece que o motivo de sua saída do programa foi por causa de duas acusações de má conduta sexual.

De acordo com a página seis, Abraham, que é 83 anos esteve envolvido no Missão Mítica show retratando a vida de CW Longbottom, um escritor de videogame, no entanto, teve que deixar o show por causa das acusações de um membro do elenco.

A Lionsgate não entrou em detalhes sobre o assunto

A Lionsgate foi muito clara sobre se iria ou não divulgar mais declarações “Além disso, não comentamos assuntos relativos a pessoal”,

Depois disso, a Rolling Stone relatou que Abraham levantou a preocupação das produções em relação ao seu comportamento com outros membros do elenco.

A revista afirma que Abraham levou um tapa no pulso e recebeu uma advertência e foi ordenado a não se envolver em nenhuma conduta imprópria com outros membros do elenco, no entanto, parece que não foi o suficiente.

Então, um segundo incidente chamou a atenção do criador da série e ator Rob McElhenney, e ele foi forçado a demitir Abraham da produção.

A Lionsgate mencionou que está levando muito a sério qualquer alegação de questão sexual.

De acordo com os representantes da Lionsgate, eles consideram “as alegações de má conduta seriamente e investigam[s] cuidadosamente.” No entanto, enfatizou que “Por uma questão de política corporativa, não discutimos nossas ações pessoais.”

“Mythic Quest” conseguiu anular a saída de Abraham do show em novembro

McElhenney falou com a Variety sobre a saída de Murray do show “É uma pena não ter Murray nesta temporada, mas reconhecemos que CW é um personagem amado e, obviamente, uma grande parte do show.. Então, nos certificamos de que teríamos uma homenagem realmente adequada a ele. Nós definitivamente abordamos isso em grande estilo.”