F. Murray Abraham teria sido demitido de ‘Mythic Quest’ por suposta má conduta sexual

Abraham foi expulso do “Mythic Quest” da Apple TV + há cerca de um ano, mas o motivo de sua saída nunca foi revelado. Agora, um novo relatório em Pedra rolando A revista diz que a demissão foi devido a 2 supostos incidentes em que o ator assediou, no mínimo, colegas de elenco ou membros da equipe.

De acordo com o relatório, Abraham recebeu um aviso após um incidente … e foi instruído a ficar longe de algumas de suas colegas de elenco. Fontes dizem que um segundo incidente aconteceu mais tarde e quando o criador do programa e a estrela Rob McElhenny descoberto, Abraão foi abandonado.

Abraham interpretou CW Longbottom, o pretensioso redator principal do Mythic Quest HQ. Sua ausência entrou em vigor no início da 3ª temporada, e uma despedida para o personagem foi incluída no programa – algo que McElhenny disse Variedade foi “uma homenagem realmente apropriada a ele”.