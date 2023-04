Fã enlouquecido de Travis Barker é preso e bate o carro no portão de segurança de casa

Uma situação assustadora acaba de acontecer do lado de fora do baterista do Blink-182 Travis Barker‘s home … depois que uma fã enlouquecida que estava desesperada para conhecê-lo dirigiu seu carro pelo portão de segurança do bairro.

Fontes próximas a Travis disseram ao TMZ que a mulher fez várias tentativas de acessar o bairro fechado da estrela em Los Angeles na sexta-feira. Disseram-nos que ela tentou entrar pelo menos 4 vezes, mas foi rejeitada todas as vezes. Finalmente, na 5ª tentativa, ela resolveu o problema com as próprias mãos … dirigindo pelo portão de segurança.

A partir daí, nossas fontes dizem que a mulher foi interceptada pela segurança particular de Travis e mantida até a chegada da polícia. Fontes policiais nos dizem que a mulher foi presa.

Para a sorte de Travis, ele não estava em casa quando tudo aconteceu. Na verdade, fomos informados de que ele estava ensaiando com o Blink para o show da banda. grande show como atração principal no Coachella chegando neste domingo, e estava voltando para casa quando tudo aconteceu.

Nossas fontes nos dizem que a equipe de segurança de Travis disse a ele para ficar parado enquanto eles controlavam tudo.



