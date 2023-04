Para inserir a poupança no seu processo financeiro pessoal, é necessário conceituá-la como um hábito dentro de sua rotina, dessa forma, poderá questionar sua situação atual para modificar processos, gerando economia de modo orgânico.

Faça ajustes no seu planejamento e viabilize uma poupança

Através de pequenas trocas é possível obter ganhos evolutivos e direcionar a poupança de forma positiva dentro da dinâmica do seu planejamento financeiro. No entanto, é necessário focar em mudanças habituais e não em valores monetários.

Reveja o seu processo periodicamente

Com o passar do tempo, certamente será possível rever o seu planejamento e modificar suas metas para alcançar outros objetivos de forma gradativa.

No entanto, o foco em mudanças habituais se refere à observação sobre hábitos nocivos e pequenas mudanças que podem ser realizadas no momento do seu planejamento.

Gere economia na sua rotina

Por exemplo, é possível trocar o seu cartão de crédito comum por uma opção de cartão de crédito sem tarifas, ou ainda, é possível trocar a sua conta bancária tradicional por uma opção de conta digital. Ao criar qualquer movimento que gere economia, é necessário poupar os valores economizados.

Analise a evolução do seu fluxo financeiro

Certamente, serão valores baixos, mas a visualização do seu processo cria um fluxo resolutivo em longo prazo, já que ao poupar os valores economizados, poderá visualizar a evolução do seu planejamento de maneira tangível.

Considere os apontamentos citados e verifique o que pode ser modificado na sua rotina de modo evolutivo, já que assim poderá alcançar suas metas em curto, médio e longo prazo.

Analise outras opções de investimentos

É válido ressaltar que, além de considerar a poupança como um hábito, é possível que ela não seja a sua única opção dentro do mercado de investimentos.

Já que o mercado oferece outras possibilidades de renda fixa, como o tesouro direto e o certificado de depósito bancário. Visto que são opções que tendem a elevar a sua rentabilidade para além da poupança.



Não abdique de analisar sua rotina atual de consumo

Entretanto, independentemente de suas escolhas dentro do mercado, é necessário considerá-las de forma planejada, já que ao deixar de planejar a sua rotina, está deixando de lidar com situações que já ocorrem, independentemente de suas observações.

Portanto, insira a poupança como um conceito no seu planejamento financeiro e alcance seus objetivos, ainda que o seu processo não seja linear.

Sendo assim, considere pequenas trocas e poupe os valores economizados, além disso, faça ajustes periódicos e refaça suas metas, conforme sua evolução.