Família de Lance Reddick questiona causa oficial da morte do ator

Lance Reddick, uma das estrelas mais queridas de ‘The Wire’, a série mais aclamada do início do século 21, faleceu em 17 de março. A notícia não só surpreendeu seus fãs, como também deixou muitas dúvidas em seu círculo próximo. Agora, algumas semanas depois, eles questionaram a causa oficial da morte, conforme relatado pelo Deadline.

O relatório estipula que reddick60, sofria de doença cardíaca e, especificamente, doença cardíaca isquêmica coronariana e doença arterial coronariana aterosclerótica, de acordo com o conhecido canal TMZ.

No entanto, isso não parece convencer os mais próximos do ator, que falaram através do seu advogado, questionando se existem outras razões, já que defendem que não condiz nem com os hábitos do ator nem com a condição física que apresentou. .

O advogado da família faz uma declaração pública

Conforme informado pelo Deadline, James Hornsteinadvogado que representa a família, o astro de ‘John Wick: Capítulo 4’ e ‘Law and Order’ malhava todos os dias na academia de sua casa, mantinha uma dieta rigorosa e focada em atividades cardiovasculares.

Além disso, o advogado afirma que Lance Reddickquando teve que se deslocar a trabalho, exigia por contrato a disponibilização de uma academia para realizar seus treinos rotineiros.

“As informações do atestado de óbito são totalmente incompatíveis com seu estilo de vida”, acusa James Hornstein.

“É infundado e inconsistente com os fatos conhecidos pela família.”

No entanto, no momento não se sabe se os planos do círculo próximo do ator planejam ir além dessa reclamação pública, já que o Deadline confirma que até agora nenhuma documentação foi apresentada no tribunal.