Família distante de Meghan Markle fala em entrevista explosiva

de Meghan Markle membros distantes da família se reuniram para discutir por que eles acham que ela se distanciou deles quando se casou com o família real britânica.

O pai de Megan, Thomas Markle Sr.., sua meia-irmã samanthae seu meio-irmão Tomás Jr. sentou-se para uma entrevista explosiva na Austrália 7NEWS Destaque programa.

O trio compartilhou como eles pensam Meghan cortou relações com eles porque ela não os considera “bons o suficiente” para a realeza. A meia-irmã Samantha também falou sobre como Meghan “ainda seria garçonete se não fosse pelo pai” e como está o relacionamento de Meghan e Harry. “tóxico.”

A família de Meghan Markle compartilha clipes antigos para provar que eles já foram próximos, apesar do distanciamento

Tomás Sr. também se abriu emocionalmente sobre sua filha, dizendo que gostaria que eles pudessem resolver suas diferenças. A família também compartilhou clipes antigos de Meghan com o resto da família para provar que ela costumava ter um relacionamento próximo com o pai.

A entrevista também abordou Os comentários do príncipe Harry sobre Meghan lamentando a perda de seu pai, e a família de Meghan foi confrontada com a sugestão de que eles eram tão “maus quanto ela” e também ganharam dinheiro com a briga familiar.

No geral, a entrevista revelou a perspectiva da família sobre Meghan e os eventos que levaram ao seu afastamento.