Fãs de Pharrell Williams chocados por ele ter 50 anos e querer sua ‘fonte da juventude’

PW fez seu grande aniversário na quarta-feira, e muitas pessoas on-line desejaram-lhe felicidades em mais um ano ao redor do sol, e muitos não puderam deixar de apontar o óbvio – o cara simplesmente não envelhece!

Foi uma ampla gama de respostas, mas todas apontavam para a suposta fonte da juventude da qual a lenda do hip hop deve beber diariamente.

Um fã perguntou a Pharrell sobre sua indescritível rotina de cuidados com a pele, enquanto outro disse: “Como é possível que eu pareça mais velho que Pharrell Williams? … Que tem literalmente 50 anos”.

Se você está sob pressão há mais de 30 anos, Pharrell está no ramo da música desde o início dos anos 90 … formando o grupo The Neptunes no colégio e sendo descoberto pelo produtor Teddy Riley.