Fãs de Taylor Swift acham que ela sinalizou separação em escolhas recentes de shows

Taylor Swift fãs estão dissecando suas recentes aparições públicas para ver se havia pistas sobre seu rompimento com Joe Alwyn — e agora… tudo está sob o microscópio.

Os Swifties estão analisando um clipe do TikTok de um de seus shows de ‘Eras’ no Arizona – onde algumas pessoas acham que ela se emocionou durante a apresentação de sua faixa “Champagne Problems”. À luz das notícias deste fim de semana… alguns acreditam que isso deve ter significado alguma coisa.

Embora a música seja sobre uma proposta de casamento não correspondida, é difícil dizer se há algo nisso. TS não parece mais animada do que em qualquer outra música. Há também aqueles que afirmam que ela chora, mas você não pode ver nenhuma água ativa em seu rosto.

Olho de quem vê, supomos… as pessoas veem o que querem ver.

Essa não é a única coisa que está sendo estudada após sua separação. Uma mudança de música de última hora em seu setlist também está sendo escolhida como sugerindo algo maior – a troca entre “Invisible String”, uma faixa sobre 2 almas gêmeas, para outra música chamada “The 1” … que se concentra no amor perda e relembrando um relacionamento anterior.

Vendo como “The 1” fez o corte, alguns Swifties acham que ela estava telegrafando problemas com Joe. Novamente, é possível, mas por outro lado… poderia facilmente significar nada.

A grande notícia da separação veio no fim de semana … Taylor e JA teriam seguiram caminhos separados nas últimas semanas. A linha do tempo exata não está clara, nem sabemos quem terminou com quem. Ele disse ter estado ausente de sua turnê, o que faz sentido agora.