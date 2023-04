Fãs de Taylor Swift inundam GoFundMe para homem morto após show em Houston

20 anos de idade Jacob Lewis e sua irmã abril estavam saindo do show da Taylor’s Eras Tour no início da manhã de sábado, quando o carro quebrou em uma rodovia. Quando Jacob saiu para empurrar o veículo, ele foi atropelado por um homem de 34 anos Alan Bryant Hayes .

Jacob morreu no local, e um GoFundMe foi iniciado para ajudar sua família a cobrir as despesas do funeral … e ultrapassou a meta de US $ 60 mil em pouco mais de um dia – com os Swifties aparentemente fornecendo uma boa parte desse total.