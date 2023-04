Fãs dos Cowboys indignados quando Jerry Jones mantém a porta aberta para o retorno de Ezekiel Elliott

Despiar o Dallas Cowboys tendo um rascunho bem-sucedido, dono da equipe Jerry Jones tem sido duramente criticado depois de ter manifestado este sábado que a possibilidade de Ezequiel Elliot restante com a equipe está aberto.

No início desta entressafra, o Dallas Cowboys liberou Elliott, deixando em aberto a possibilidade de um retorno ao time. Quando perguntado se essa possibilidade permanecia, Jones afirmou que a adição de Deuce Vaughn e outras jogadas feitas pela equipe não impedem o retorno de Elliott.

Jones enfatizou que “Esse navio ainda não partiu” e que a equipe “não tomou uma decisão” sobre o assunto. Isso sugere que Elliott ainda pode estar sendo considerado para um retorno ao time, apesar dos outros running backs já estarem no elenco.

Embora Elliott tenha manifestado interesse em outras equipes, ele não foi vinculado publicamente a nenhuma desde sua libertação pelos Cowboys. Essa falta de outros pretendentes torna mais fácil para Dallas continuar a considerar Elliott como uma opção sem realmente fazer um movimento por seus serviços.

Os Cowboys selecionaram Deuce Vaughn na sexta rodada do draft, somando-o a um backfield que já inclui Tony Pollard, Ronald Jones, Malik Davis e Rico Dowdle. Embora este grupo seja certamente talentoso, também não é comprovado e carece do poder de estrela que Elliott traz para a mesa.

Fãs criticam Jones por seus comentários

Os comentários de Jones indicam que os Cowboys não estão descartando a possibilidade do retorno de Elliott e estão mantendo suas opções em aberto. No entanto, os fãs não estão felizes com Jones por isso.

“Sim, já que ninguém mais o quer. Favela ano após ano com Jerrah’s World pelo mínimo da liga”, disse um fã, enquanto outro expressou: “Qual é a obsessão de Jerry por esse cara? Ele deve ser um dos mais superestimados jogadores que eu já vi. Ele jogou 7 temporadas, correndo por mais de 1.000 jardas em 4 delas. Uma dessas 4 temporadas ele teve 1.002 jardas, então ele mal conseguiu naquela temporada. Ele teve uma temporada muito boa e as outras são bem meh. “

Outro diz: “Zeke fez check-out no segundo em que assinou seu grande contrato de $. Aquele navio partiu anos atrás, Jerruh simplesmente não percebeu.”, Enquanto outro postou: Jerry, o navio navegou para você, literalmente. Retire-se para o seu iate.