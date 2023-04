Fãs dos Jets nervosos enquanto as negociações comerciais de Aaron Rodgers se arrastam

Cchapéu está acontecendo com os últimos rumores em torno do Jatos de Nova York e seu comércio potencial para Green Bay Packers quarterback Aaron Rodgers? Apesar do desejo de Rodgers de jogar pelos Jets em 2023 e do desejo dos Packers de seguir em frente com ele, parece que as negociações chegaram a um impasse.

De acordo com a ESPN Adam Schefter, “Ambos os lados agora parecem estar entrincheirados. Meu entendimento é que não houve muita conversa, se é que houve, nas últimas semanas.” Embora ainda seja provável que Rodgers acabe jogando pelos Jets na próxima temporada, a falta de progresso nas negociações deixa os fãs um pouco inquietos. Então, qual é o problema?

Bem o embaladores estão supostamente pedindo uma escolha de primeira rodada e considerações futuras, dependendo se Rodgers continua a jogar depois de 2023. É um preço alto a pagar por um quarterback envelhecido que custará aos Jets quase US $ 60 milhões e mostrou sinais de declínio em seu jogo no ano passado.

Compreensivelmente, os Jets hesitam em desistir de uma escolha de draft tão alta para um jogador que só pode ficar por uma temporada. Como observa Schefter: “Nova York, compreensivelmente, não está entusiasmado em desistir de um jogador de primeira rodada por um quarterback idoso que eles terão que pagar pouco menos de $ 60 milhões sem garantia de que ele jogará mais de uma temporada. .”

Jatos estão prontos para seguir em frente

Enquanto isso, os Jets contrataram o quarterback reserva Tim Boyle à sua lista. Interessantemente suficiente, Boyle jogou com Rodgers em Green Bay e deve estar muito familiarizado com seu estilo de jogo.

Embora as negociações possam estar paradas por enquanto, está claro que os Jets estão considerando todas as suas opções quando se trata de encontrar um quarterback para a próxima temporada. Só o tempo dirá se um acordo para Rodgers acabará se concretizando.