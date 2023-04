Fat Joe convida Busta Rhymes, French Montana e Rick Ross para o concerto ‘Power to the Patients’

Joe gordoo círculo de poder de está vindo para ajudá-lo na luta contra as contas obscuras do hospital – Busta Rhymes, Montana francesadar Rick Ross estão prontos para se apresentar com o Don esta semana… TMZ Hip-Hop aprendeu.

A função acontecerá na quinta-feira em Washington, DC, e será organizada pela Power to the Patients… a organização que Joe tem apoiado fortemente em um esforço para forçar a transparência na cobrança do hospital.

Ele e o Power to the Patients têm exigido uma nova legislação para apoiar sua causa e, para esse fim, fomos informados de que Joe agendou um encontro com legisladores no Capitólio… e uma coletiva de imprensa com membros do Congresso.

O lendário rapper não está brincando … trazendo amigos da lista A no rap para apoio. O show de quinta-feira fará parte de uma movimentada semana de eventos na capital do país, já que o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca acontece no sábado à noite.