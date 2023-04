Fatecs encerram prazo para pedidos de isenção do Vestibular 2023/2

As Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) encerram nesta terça-feira, dia 11 de abril, o período para envio dos pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição do Vestibular Fatec 2023/2. De acordo com as Fatecs, nesta edição do Vestibular serão ofertadas seis mil isenções.

De acordo com o cronograma, os interessados poderão enviar as solicitações até as 15h desta terça (11). Os pedidos devem ser feitos de forma virtual, exclusivamente por meio do site do Vestibular Fatec.

Pré-requisitos

Podem solicitar a isenção os candidatos deverão preencher cumulativamente os seguintes requisitos: ter cursado o Ensino Médio no território nacional brasileiro; estar concluindo o 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos – EJA; e estar integrado a grupo familiar cuja renda bruta mensal corresponda a 2 salários-mínimos per capta.

Para solicitar a redução de 50% do valor da taxa de inscrição, os candidatos devem cumprir os seguintes requisitos: ser estudante regularmente matriculado em uma das séries do ensino fundamental ou médio ou fazer curso pré-vestibular ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação; e ter remuneração mensal inferior a 2 salários-mínimos ou estar desempregado.

Conforme indicado na portaria, o estudante deverá enviar os documentos solicitados para fins de comprovação dos critérios. As Fatecs devem publicar o resultado dos pedidos no dia 24 de abril.

Vestibular 2023/2

De acordo com o cronograma do Vestibular Fatec 2023/2, o período de inscrição será do dia 12 de abril às 15h do dia 2 de junho. As inscrições devem ser feitas virtualmente, no site do vestibular. De acordo com as Fatecs, o valor integral da taxa de inscrição será de R$ 91,00.

A aplicação das provas sobre conteúdos do Ensino Médio está marcada para o dia 25 de junho. A divulgação dos locais de prova está prevista para o dia 21 de junho, a partir das 15h, por meio do site do Vestibular.

A divulgação do resultado, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está marcada para o dia 11 de julho, com recebimento das matrículas nos dias 12, 13 e 14 seguintes.

Confira detalhes no site do Vestibular.

