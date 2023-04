Para escolher o seu cartão de crédito é importante considerar os benefícios oferecidos pela instituição financeira, além da ausência da tarifa anual do cartão, por isso, é necessário considerar outros fatores para escolher o seu cartão de crédito sem anuidade.

Fatores que devem ser analisados na escolha do seu cartão de crédito sem anuidade

São muitos os benefícios oferecidos pelas instituições financeiras no mercado financeiro atual, sendo assim, é importante para o cliente considerar a viabilidade de cada opção e analisar o programa de cashback de forma resolutiva.

Cashback e estilo de vida

Para obter sucesso dentro de um planejamento financeiro, é necessário gerar economia de forma gradativa. Por isso, um programa de cashback pode ser muito viável dentro da dinâmica de sua análise financeira pessoal.

É importante considerar o cashback como uma ferramenta dentro do seu processo, por isso, o seu cartão de crédito deve oferecer benefícios, muito além da isenção da tarifa anual.

Considerar o seu estilo de vida é fundamental para a sua escolha. Por exemplo, se você costuma viajar com frequência, é importante considerar um cartão que ofereça um programa de milhas.

Benefícios específicos do Nubank Ultravioleta

O Nubank Ultravioleta, por exemplo, é uma opção que pode ser isenta de anuidade, a depender dos critérios da instituição. Contudo, independentemente da anuidade, ele pode ser muito benéfico para o cliente que viaja com frequência, já que é possível economizar em diversos aspectos.

Cartão Carrefour

Para centralizar suas compras em um supermercado, pode ser viável obter um cartão da marca do estabelecimento.

O cartão Carrefour, por exemplo, oferece para o cliente vantagens diferenciadas, como parcelamentos sem juros e descontos em diversos produtos, além de um programa de pontos que pode ser utilizado em toda a rede Carrefour.

Ou ainda, é possível considerar o benefício oferecido pela instituição financeira, independentemente do público-alvo.

Neon



O Neon oferece cashback para o cliente utilizar o cartão nas funções crédito e débito, além de transformar em créditos no cartão, o valor investido diretamente na plataforma da fintech.

Nubank Rewards

O Nubank atualizou o seu aplicativo para que o cliente invista no Tesouro Direto pela plataforma da fintech, e ainda oferece o cartão de crédito sem anuidade.

O roxinho do Nubank possui um programa de benefícios que pode ser vantajoso para o cliente obter descontos em empresas parceiras. Sendo assim, o programa tradicional do roxinho é uma opção diferente do programa de benefícios do cartão Ultravioleta.