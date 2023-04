Fede Valverde agride Alex Baena e comitiva alega ‘motivo sério’

Real Madridderrota por 2 a 3 para Villarreal CF no sábado, no Estádio Santiago Bernabéu, contou com um confronto pós-jogo entre Fede Valverde e Alex Baena no estacionamento.

Valverde, 24, deu um soco no rosto de Baena, 21, após a derrota por “mexer com a família” e sua comitiva alega “motivo gravíssimo” para a agressão.

canal de notícias espanhol o bar da praia foi o primeiro a relatar a luta e MARCA confirmou a ocorrência.

Após uma discussão entre os dois jogadores, o uruguaio esperou por Baena na área onde estacionam os ônibus do time visitante.

Houve uma pequena comoção, mas a briga aumentou. A agressão surpreendeu os jogadores do Villarreal, que naquele momento comemoravam a permanência na luta por uma vaga no Liga dos Campeões UEFA.

Baena está pensando em ir a uma delegacia para denunciar a agressão que sofreu e a equipe detém todas as provas.

A versão de Fede Valverde

MARCA entrou em contato com a comitiva de Valverde, que reconheceu, sem hesitar, a agressão, mas explicou como tudo decorre da última partida entre Villarreal e Real Madrid.

Na partida da Copa do Rei, Baena deu um chute em Fede e disse a ele: ‘chora agora que seu filho não vai nascer’. Isso ficou por aí, mas hoje ele disse outra coisa parecida com ele, e o Fede se irritou. Então ele esperou por ele no estacionamento e disse que ele ‘não estava mexendo com sua família’.

esposa de Valvere, Mina Bonino, estava perto de perder seu segundo filho no início deste ano em uma gravidez que acabou indo bem. Naquele confronto pela copa, Baena também fez um gesto para Valverde que imitou o choro do uruguaio, o que o enfureceu.

“Fede nunca teve problemas com ninguém e isso foi por algo muito sério que vem de antes”, afirma sua comitiva.

A agressão é injustificável, e denunciamos no MARCA, mas foi estranho que durante a partida, Valverde, que normalmente nunca se esquenta, tenha brigado com Baena. Foi quando, segundo a comitiva do jogador do Real Madrid, o espanhol repetiu o comentário sobre o filho recém-nascido. As consequências foram vistas no final do confronto.