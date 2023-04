Fede Valverde dança com o filho em meio à polêmica sobre suposto soco em Alex Baena

Om domingo, Alex Baena prestou queixa na polícia sobre o suposto soco que recebeu de Fede Valverde no estacionamento do Estádio Santiago Bernabéu no sábado.

Mas, depois de defender sua posição e a de seu marido, Valverdeem post nas redes sociais, Mina Bonino não respondeu mais à polêmica.

Em vez disso, o jornalista postou um vídeo do jogador do Real Madrid se divertindo com seu filho Benicio no jardim de sua casa. Fede dança com o garotinho na beira da piscina, despreocupado com a polêmica que o cerca no momento.

Nas últimas horas, também se tornou notícia que a Comissão Nacional Anti-Violência está envolvida no caso.

A Comissão estudará o relatório do prejuízo e irmãosda reclamação a partir da próxima segunda-feira.

tarde de segunda viu irmãos publicar um comunicado em suas redes sociais condenando as ameaças sofridas por sua família nas últimas 48 horas.

“Existem mentiras que machucam mais que socos”, escreveu o Villarreal jogador.