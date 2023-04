Felipe Massa considerando ação legal sobre a vitória de Sir Lewis Hamilton no Campeonato Mundial de 2008

Felipe Massa quer chegar ao fundo de como o Campeonato Mundial de F1 de 2008 foi decidido, com referência particular ao ‘crashgate’ que ocorreu no Grande Prêmio de Cingapura naquele ano.

Deve ser lembrado que Nelson Piquet Jr, Flavio Briatore e Pat Symonds concordaram que o brasileiro iria bater no muro na hora certa, apenas uma volta depois de Fernando Alonso ter ido trocar os pneus, o que deu a vitória ao espanhol e à Renault, ficando em primeiro no restante da corrida.

Para piorar, aquele pit stop surpresa causou pânico entre os mecânicos da Ferrari, que deixaram a mangueira na Ferrarique saiu do pit lane com o cano pendurado na lateral do carro, obrigando-o a parar antes massa poderia voltar à pista, então suas chances de pontos foram eliminadas naquele fim de semana.

Alonso foi exonerado

Recorde-se ainda que no julgamento da FIA ocorrido cerca de 8 meses depois, os três protagonistas foram condenados por fraude desportiva, com dois anos de inabilitação para cada um, enquanto Alonso foi exonerado do aparelhamento, apesar de ser o beneficiário.

piquete teria proposto a Flavio a fim de ser renovado em Renault no ano seguinte e Symondso atual técnico da F1 e arquiteto dos atuais regulamentos de efeito solo, concordou com eles.

Ecclestone confessa 15 anos depois

Tudo mudou no mês passado quando, em entrevista ao ‘F1-Insider’, Bernie Ecclestoneentão supremo da F1, admitiu que o então presidente da FIA Max Mosley estava ciente da situação, “durante a temporada de 2008 e decidiu não fazer nada na época”.

A investigação só foi aberta no verão de 2009, quando Nelson foi demitido do Renault Para trazer Romain Grosjeanlevando Piquet a contar tudo, pois sentiu que havia sido enganado.

“Queríamos proteger o esporte e salvá-lo de um grande escândalo. Por isso tentei convencer meu ex-piloto Nelson Piquet a manter a calma”, afirmou. Ecclestone disse.

“Naquela época, havia uma regra de que uma decisão do Campeonato Mundial era intocável após o FIA Awards Gala em dezembro. Então hamilton recebeu o troféu e foi assim. Mas tínhamos informações suficientes, na época, para investigar o assunto.

“De acordo com os estatutos, deveríamos ter cancelado a corrida em Cingapura nessas condições. É a única coisa que lamento ao longo dos anos. Felipe Massa teria se sagrado campeão naquele ano e não Lewis hamilton.”

Massa vai explorar vias legais

Diante de tais confissões, Felipe Massa está considerando se há ou não bases legais para levar o assunto adiante.

“Existe uma regra que diz que quando um campeonato é decidido, a partir do momento em que o piloto recebe o troféu do campeonato, não se pode mais mudar as coisas, mesmo que fique comprovado que foi furto”, disse. massa disse em entrevista ao Motorsport.com.

“No momento, FerrariOs advogados da empresa me contaram sobre essa regra. Procuramos outros advogados e a resposta foi que nada poderia ser feito.

“Então, logicamente, eu acreditava que não poderia ser feito. Mas depois de 15 anos, ouvimos que o [former] dono do esporte diz que descobriu em 2008, junto com o presidente da FIA, e nada fizeram para não manchar o nome da F1.

“É muito triste saber que o resultado dessa corrida deveria ter sido cancelado e eu deveria ter um título. No final, quem mais perdeu com esse resultado fui eu.

“Então, vamos olhar para entender tudo isso. Existem regras e muitas coisas que, dependendo do país, você não pode voltar atrás depois de 15 anos para resolver uma situação.

“Mas pretendo estudar a situação, estudar o que dizem as leis e as regras. Temos que ter uma ideia do que é possível fazer.

“Eu nunca iria perseguir isso com dinheiro em mente, eu iria atrás do Campeonato Mundial com justiça em mente.

“Eu acredito que se você foi punido por algo que não foi sua culpa, e é fruto de um roubo, de uma raça roubada, você tem que fazer justiça.

“Na verdade, a situação correta é cancelar o resultado dessa corrida. É a única justiça que pode ser feita em um caso como este.”