Fernando Tatis Jr. é vaiado ao ser acusado de trapacear após home run de arremessador Triple-A

Fernando Tatis Jr. é criticado por um jogador da liga secundária do San Francisco Giants que o chamou de “trapaceiro” no Twitter depois que ele fez um poderoso home run em um jogo da Triple-A na quarta-feira.

Kade McCluredo gatos do rio sacramentorespondeu assim a um home run que recebeu no Sutter Health Park, na capital californiana, do Tatis Jr.

“Trapaceiro faz um home run com o time para o qual foi designado para reabilitação enquanto estava suspenso por esteróides,” ele escreveu.

McClure excluiu o tweet em algum momento da tarde de quinta-feira. A mensagem teve diversas respostas de torcedores do Padres defendendo Tatis e criticando a alta média de lances limpos permitidos pelo arremessador.

Tatis está brincando com o Chihuahuas de El Paso como parte da reabilitação enquanto ele termina de expurgar a suspensão de 80 jogos imposta em 12 de agosto após testar positivo para PEDs.

Tatis será elegível para se juntar à lista ativa em 20 de abril

Originalmente, uma mistura de aplausos e vaias ressoou na sequência de Home run de Tatis contra McClure. No entanto, as vaias ficaram mais altas depois que Tatis fez seu salto de marca registrada a caminho da ante-sala.

Em fevereiro, Tatis disse que lidou com as reações negativas da torcida ao jogar como substituto em sua carreira.

“E estou definitivamente ansioso por esse desafio”, disse Tatis, que previu que a temporada seria divertida e emocionante.

Suspensão de Fernando Tatis Jr.

Tatis, um dos jovens jogadores de bola mais enérgicos da MLB perdeu toda a última temporada. Ele estava para voltar e se recuperava de uma cirurgia no punho esquerdo quando veio a suspensão.

Ele disse que testou positivo por causa de um pomada que ele teria aplicado para uma infecção de pele. Segundo alguns relatos, ele fraturou o pulso em um acidente de moto na República Dominicana em dezembro de 2021.

O lesão foi diagnosticada durante um exame físico quando ele se apresentou para o treinamento de pré-temporada. Ele passou por uma cirurgia em março de 2022.

Algumas semanas após o anúncio da suspensão, Tatis passou por uma cirurgia no ombro direito, que vinha lhe dando problemas. Ele também passou por outra operação no pulso esquerdo.