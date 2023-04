Fernandomania está de volta: a vida do lendário arremessador dos Dodgers será retratada em nova série

Fernandomania está voltando! A Universal Content Productions está colaborando com Dodgers arremessador que virou locutor Fernando Valenzuela para uma série limitada baseada em sua vida e carreira. O projeto ainda está em desenvolvimento, portanto nenhuma rede ou plataforma foi anexada ainda, por O Repórter de Hollywood.

No entanto, escritores Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpstera dupla por trás do próximo Netflix Series Analgésico, são anexados para escrever o script. Liga Principal de Beisebol Nick Trotta (The Captain, 30 for 30) também está a bordo para produzir executivo via MLB Studios.

De acordo com a UCP, a série “seguirá o lendário arremessador dos Dodgers desde seu tempo jogando em campos de terra na zona rural do México até a vitória na World Series em 1981 – e mudando o beisebol para sempre”.

Alfonso Gomez-Rejon (eu e o conde e a Garota Moribunda, A Guerra Atual) está ligado à produção executiva e dirigirá o episódio piloto se o projeto avançar. valenzuela e agente esportivo de longa data Harlan Werner também servirá como produtores executivos.

Fernando agora é locutor do time

Valenzuela, que recentemente assumiu como principal locutor em espanhol dos Dodgers após por Jamie JarrApós a aposentadoria, passou 17 temporadas nas ligas principais. Ele se tornou uma sensação da cultura pop depois de vencer suas primeiras oito partidas com uma impressionante média de corridas ganhas de 0,50.

Ele foi o primeiro jogador a vencer os dois Recruta do Ano e a Prêmio Cy Young na mesma temporada. Depois de se aposentar do beisebol em 1997, ele voltou ao Dodgers em 2003 como uma emissora de língua espanhola.

“Sinto-me honrado por poder contar minha história, minhas experiências com minhas próprias palavras”, disse Valenzuela. “A UCP montou uma grande equipa.” Werner, que é um colecionador de cartões esportivos e memorabilia de longa data, fundou a The Memorabilia Network e recentemente abriu uma loja para apoiar a plataforma de leilão digital em Sherman Oaks, Califórnia, onde Valenzuela apareceu recentemente.

O projeto Valenzuela é a mais recente adição à crescente lista de séries com scripts da MLB. A liga anteriormente produziu Fox’s Pitch e está supostamente envolvida em Maçãpróxima série sobre Yankees Membro do hall da fama Lou Gehrig.