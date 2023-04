Festival Coachella é multado em US$ 117 mil por quebrar toque de recolher

Um representante da cidade de Indio, onde o Coachella é realizado, disse ao TMZ … multas por violações do toque de recolher no primeiro fim de semana totalizaram $ 117.000.

Disseram-nos que o toque de recolher é 1 da manhã na sexta e no sábado e meia-noite no domingo, e o Coachella perdeu o horário limite nas três noites … ultrapassando 25 minutos na sexta, 22 minutos no sábado e 25 minutos no domingo.

Funcionários da cidade de Indio dizem que as multas fazem parte de seu acordo com a Goldenvoice … com o contrato exigindo uma multa diária de US $ 20.000 nos primeiros 5 minutos após o toque de recolher, com outros US $ 1.000 adicionados a cada minuto seguinte.