Fhemig lança concurso com 1.800 oportunidades de emprego

Nesta sexta-feira, 21 de abril, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) publicou edital de concurso público no Diário Oficial do estado.

Desse modo, o órgão oferta mais de 1.800 vagas para diferentes cargos. Isto é, sendo a maioria com exigência de nível superior de formação, mas também outras oportunidades exigindo nível médio ou técnico.

Além disso, a seleção também contará com cadastro de reserva. Portanto, enquanto o concurso for vigente, o órgão poderá convocar candidatos que se aprovaram, de acordo com sua necessidade.

Os candidatos que desejam concorres a estas vagas terão um bom tempo para se preparar, considerando que as inscrições apenas começam em mais de um mês. Assim, o prazo para se inscrever começa em 20 de junho e vai até 25 de julho.

Em seguida, as primeiras etapas avaliativas do certame serão no dia 17 de setembro deste ano.

Entenda melhor, logo abaixo, como serão os cargos, as etapas e a forma de inscrição no concurso da Fhemig.

Fhemig oferta mais de 1.800 oportunidades

O concurso da Fhemig conta cerca de 1.800 vagas imediatas para diferentes cargos em Belo Horizonte e região metropolitana, sendo:

319 para o cargo de Analista de Gestão e Assistência à Saúde, que exige nível superior;

557 para o cargo de Médico, também de nível superior;

741 para a área de Enfermagem, com cargos de nível superior e de nível técnico;

205 para o cargo de Técnico Operacional de Saúde que também conta com divisões que exigem nível médio e nível técnico.

No entanto, é muito importante que o candidato consulte o edital com muita atenção. Isto é, visto que cada um dos cargos acima se dividem em áreas ou especialidades diferentes.

Ademais, no que diz respeito aos critérios de admissão, para além do nível de escolaridade, alguns candidatos devem ter registro no seu órgão de classe.

Além disso, o certame também conta com vagas para cadastro de reserva, estas se destinam às lotações dos municípios de:

Juiz de Fora;

Barbacena;

Patos de Minas;

Uberlândia;

Governador Valadares;

Ipatinga;

Pouso Alegre.



Nesse sentido, é importante lembrar que o certame da Fhemig conta com reserva de vaga de 10% para pessoas com deficiência.

Os salário variam de acordo com cada função, indo de R$ 1.533,52 a R$ 11.982,14. Além disso, a jornada de trabalho também varia, podendo ser de 24, 30 ou até 40 horas por semana, a depender da carreira.

Para conhecer mais acerca de cada função, o candidato pode consultar os anexos do edital. No anexo II estão todas as atribuições e requisitos e no anexo VII estão as áreas de conhecimento necessárias.

Como serão as etapas do certame?

O concurso da Fhemig contará com as seguintes etapas:

Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, apenas para os cargos de Analista de Gestão e Assistência à Saúde de Nível III, Médico de Níveis III e VI e Profissional de Enfermagem de Níveis IV e VI.

Desse modo, os candidatos realizarão ambas as Provas Objetiva e Discursiva na cidade de Belo Horizonte, no dia 17 de setembro de 2023, das 13h às 17h.

A Prova Objetiva, então, contará com 45 questões para os cargos de:

Analista de Gestão e Assistência à Saúde de Níveis I e III;

Médico de Níveis III e VI;

Profissional de Enfermagem de Níveis IV e VI.

Para estas funções, portanto, o exame consistirá nas disciplinas de:

Língua Portuguesa, com 10 questões;

Raciocínio Lógico, com 5 questões;

Atualidades, com 5 questões;

Legislação Específica, com 10 questões;

Conhecimentos Específicos, com 15 questões.

Já a Prova Discursiva para este grupo de carreiras consistirá em 2 questões discursivas acerca de Conhecimentos Específicos.

No entanto, a Prova Objetiva da Fhemig terá 40 questões para:

Profissional de Enfermagem de Nível II;

Técnico Operacional da Saúde de Níveis I e II.

Assim, os candidatos para estas funções responderão questões sobre:

Língua Portuguesa, com 10 questões;

Raciocínio Lógico, com 05 questões;

Informática Básica, com 05 questões;

Legislação Específica, com 05 questões;

Conhecimentos Específicos, com 15 questões.

A Prova Discursiva para estes consistirá em uma redação no gênero dissertativo-argumentativo.

Dessa forma, para se aprovar na Prova Objetiva é necessário obter, no mínimo, 50% dos pontos totais, além de não zerar nenhuma das disciplinas. Então, aqueles que se classificarem terão suas Provas Discursivas corrigidas.

Inscrições se iniciam em junho

Aqueles que se interessam nas vagas da Fhemig poderão se inscrever a partir do dia 20 de junho de 2023. Então, o prazo vai até o dia 25 de julho.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site da banca, ou seja, do FGV (Fundação Getúlio Vargas).

Primeiramente, recomenda-se que o candidato leia todo o edital com atenção para entender todas as regras e critérios.

Então, é necessário preencher o requerimento de inscrição, com seu número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) e demais informações como o cargo, categoria profissional e nível, por exemplo;

Por fim, o candidato deve pagar o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) relativo à taxa de inscrição até o dia 26 de julho de 2023.

Nesse sentido, o valor da taxa de inscrição é de:

Analista de Gestão e Assistência à Saúde: R$ 100;

Médico: R$ 135;

Profissionais de Enfermagem: R$ 75;

Profissionais de Enfermagem (PENF IV e VI): R$ 100;

Técnico Operacional da Saúde: R$ 75.

Contudo, é possível solicitar isenção deste valor entre as 16h do dia 20 de junho de 2023 até as 16h do dia 22 de junho de 2023. Para tanto, o candidato deve comprovar ser:

Doador de sangue;

Desempregado.

Como funciona a Fhemig?

A criação da Fhemig (Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais) ocorreu em 03 de outubro de 1977. Desde então, funciona como uma das maiores gestoras de hospitais públicos do Brasil.

Seus objetivos são:

Prestar serviços de saúde e assistência hospitalar de importância estratégica estadual e regional, em níveis secundário e terciário de complexidade, por meio de hospitais organizados e integrados ao SUS (Sistema Único de Saúde);

Participar da formulação, do acompanhamento e da avaliação da política de gestão hospitalar, de acordo com as diretrizes da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais.

Atualmente, a Fundação apresenta um total de 13 mil profissionais. Estes, então, atuam de forma exclusiva no SUS. Além disso, a Fhemig administra um total de 19 unidades assistenciais, bem como o MG Transplantes.