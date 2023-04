FIA rejeita pressão da Ferrari para anular pênalti de Carlos Sainz no Grande Prêmio da Austrália

Tele FIA rejeitou uma tentativa da Ferrari de anular uma penalidade que custou Carlos Sainz Jr. quarto lugar no Grande Prêmio da Austrália.

Sainz recebeu uma penalidade de cinco segundos por bater em Fernando Alonso, piloto da Aston Martin após uma reinicialização. A corrida terminou em uma volta de safety car, então a penalidade de tempo empurrou Sainz para o último dos 12 finalistas e ele não marcou pontos.

A decisão dos comissários na terça-feira mostra que a Ferrari apresentou a telemetria do carro de Sainz, uma declaração do piloto espanhol e comentários de outros pilotos em entrevistas para argumentar que Sainz tinha baixa aderência com pneus frios com o sol nos olhos e não podia lento o carro abaixou o suficiente para evitar Alonso.

Os comissários, incluindo o ex-piloto de F1 Enrique Bernoldideterminou que não havia “nenhum elemento novo significativo e relevante” nas evidências da Ferrari que ainda não estava claro quando a penalidade foi aplicada na Austrália.

“As condições da pista e os pneus eram algo que todo competidor precisava levar em consideração e se adaptar”, afirmou a decisão. “Ao tentar frear tarde durante a corrida (Pierre Gasly), (Sainz) assumiu o risco de que ele, como piloto, perderia controle de seu carro. Neste caso, esse risco concretizou-se, tendo como consequência uma colisão que se seguiu, à qual se segue uma sanção.”

A Ferrari disse que a equipe estava “naturalmente desapontada” por não ter recebido uma revisão do pênalti e que poderia tentar reformar a forma como os pênaltis são concedidos no futuro.

“Agora estamos ansiosos para entrando em discussões mais amplas com a FIAF1 e todas as equipes”, disse Ferrari, “com o objetivo de melhorar ainda mais o policiamento de nosso esporte, a fim de garantir o mais alto nível de justiça e consistência que nosso esporte merece”.