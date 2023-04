Ficone Consultoria Oferece Vagas de Emprego na Grande São Paulo

Veja aqui mesmo quais são as vagas e não perca tempo!

A Ficone Consultoria, empresa que tem a missão de tem de deixar seu Departamento Pessoal e Recursos Humanos organizado e funcionando da melhor forma possível, está atrás de novos colaboradores nas cidades de São Paulo e Guarulhos. Assim, antes de falar mais sobre os cargos, confira a lista de oportunidades:

Analista Contábil Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Recursos Humanos Generalista – Guarulhos – SP – Efetivo;

Assistente Contábil Sênior – São Paulo – SP – Efetivo.

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando um pouco mais sobre a Ficone Consultoria, é interessante ressaltar que a empresa atua com clientes de diversos segmentos, independentemente de qual seja o produto ou serviço, existe para ajudar a definir estratégias eficientes para atuar com sucesso e melhorias na área de Departamento Pessoal e Recursos Humanos.

Desse modo, consegue administrar as complexas e demoradas rotinas, incluindo todos os processamentos de cálculos e Gestão de Pessoas, assegurando que as necessidades dos seus clientes sejam atendidas em tempo hábil.

