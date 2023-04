Filha de DeMar Derozan provoca atiradores de Raptors com gritos hilariantes

O MVP do Chicago Bulls na noite de quarta-feira não foi Zach LaVine , Nicola Vucevic ou DeMar DeRozan … bem, foi a filha de 9 anos de DeRozan, cujos gritos levaram a algumas das melhores defesas de lances livres da história da NBA !!!

Durante todos os lances livres que os Raptors fizeram no jogo 9-seed vs. jogo de play-in de 10 cabeças-de-chave, Caro DeRozan soltou gritos de gelar o sangue de seu assento nas arquibancadas … e isso confundiu absolutamente os jogadores de Toronto !!

Confira o vídeo da transmissão do jogo … você pode ouvir Diar alto e claro – e você pode ver que os jogadores do Raptors ficaram visivelmente incomodados com isso!