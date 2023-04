Filha de Madonna, Lourdes Leon, diz que precisava escapar da ‘maníaca por controle’ Rainha do Pop

Lourdes Leão, madonafilha de, abriu o jogo sobre seu relacionamento com sua mãe controladora em uma conversa recente com Entrevista. Leon, que é o primogênito de Madonna, revelou que às vezes se sentia sobrecarregada pela constante necessidade de controle de sua mãe.

“Minha mãe é uma maníaca por controle, e ela me controlou toda a minha vida”, disse Leon. “Precisei ser totalmente independente dela assim que terminei o ensino médio”, revelou Lourdes.

Leon buscou a independência financeira ainda jovem, supostamente pagando sua própria faculdade e depois alugando um apartamento no Brooklyn. Apesar de sentir a necessidade de ser independente, ela passou a apreciar mais o trabalho árduo e a dedicação de sua mãe. “Ela é provavelmente a trabalhadora mais esforçada que já vi”, acrescentou.

madona também refletiu sobre ser mãe e os desafios de ser mãe à medida que seus filhos crescem. “Eu tive essa noção engraçada de que quando seus filhos ficam mais velhos, eles aprendem a cuidar de si mesmos e fica mais fácil”, disse Madonna à People em 2017. “Mas, na verdade, quanto mais velhos ficam, mais desafiador fica, porque agora eles estão se tornando adultos e realmente precisam de orientação.”

Madonna foi clara sobre sua filosofia parental, afirmando: “Eu estou no comando! Eu sou o chefe!” Ela também revelou que assume o papel de “policial mau” e é quem diz não. “Aceito esse papel. Não sou o pai popular.”

Lourdes admira o empoderamento de outras mulheres por sua mãe

Madonna tem seis filhos no total, incluindo Leon. Seus outros filhos são Rocco, David, Mercy e as gêmeas Estere e Stella. Apesar de sua reputação de maníaca por controle, madona sempre empoderou outras mulheres e à frente de seu tempo, algo que Leon admira em sua mãe. “Eu não compreendi isso completamente até perceber a importância do empoderamento e o que significa ser mulher”, disse Leon.

Madonna é uma mãe trabalhadora e dedicada que sempre se esforçou para capacitar seus filhos. Embora ela possa ter a reputação de maníaca por controle, seus filhos parecem apreciar a orientação e o apoio que ela oferece. Como a própria Madonna disse: “Eu sou o chefe!” mas parece que seus filhos não aceitariam de outra maneira.