Filho do executivo de rap Big U Daiyan Henley segue seu próprio caminho com os Chargers da NFL

Daiyan Henley cresceu com um pai conhecido. Os holofotes agora estão brilhando sobre ele depois que ele foi selecionado na terceira rodada do draft da NFL por sua cidade natal Los Angeles Chargers.

Henley, que jogou como linebacker no Washington State, foi a 85ª escolha geral na noite de sexta-feira.

executivo de gravadora Eugene “Big U” Henley trabalhou com muitos rappers proeminentes da Costa Oeste, incluindo Snoop Dogg, Kurupt e o falecido Nipsey Hussle. O Henley mais velho também ajudou a produzir e foi destaque na série de documentários FX de 2021 “Hip Hop descoberto.”

“Talvez eu seja uma das pessoas mais famosas que ele conhece agora. É uma loucura estar do outro lado desse aspecto”, disse Daiyan Henley no complexo da equipe no sábado.

Eugene agora dirige uma organização sem fins lucrativos chamada Developing Options, que trabalha para ajudar jovens em situação de risco em Los Angeles. A mãe de Daiyan, Stacey, também trabalha para a fundação.

Henley disse que seus pais merecem muito crédito por seu sucesso.

Sobre os documentários com o pai, Henley disse que já conhecia a maioria das histórias contadas, mas ainda havia algumas que eram novas para ele.

Além de sua conexão com a música, Big U é um ex-líder de gangue. Ele foi preso em uma armação de drogas e cumpriu 12 anos de uma sentença de 23 anos.

“Esse cara fez muitas coisas no passado e me critica por ter tirado ‘C’ na aula. Esse é o tipo de pai que eu tive”, disse Henley. “Quando olho para aquele documentário, já estou no meio da faculdade e penso: ‘Ei, cara. Você era louco naquela época. Estou aqui sendo repreendido por tirar um C ou deixar algum lixo em algum lugar. ‘ O que, você não pode fazer isso.”

A carreira de Henley no futebol tem sido uma jornada interessante. Ele cresceu no centro-sul de Los Angeles e tocou no Crenshaw, um dos melhores programas de ensino médio da cidade. Ele era principalmente um zagueiro, mas acabou jogando em cinco posições diferentes, incluindo o de chutador.

Henley começou sua carreira universitária em Nevada em 2017 e jogou como recebedor em suas duas primeiras temporadas. Ele se mudou para a segurança em 2019, mas jogou apenas quatro jogos antes de sofrer uma lesão no final da temporada e ser redshirted. Após dois anos no secundário, ele se mudou para linebacker em 2021 e liderou o time com 103 tackles.

Henley foi transferido para o estado de Washington na última temporada e foi uma seleção do All-Pac 12 do time principal. Ele ficou em segundo lugar na conferência com 106 tackles e suas 12 paradas para derrota foram empatadas em quinto lugar.

Ele também jogou em todas as quatro unidades de cobertura e retorno em times especiais com os Cougars, e espera-se que contribua imediatamente nessas áreas para os Chargers.

Enquanto Henley e seus pais estão felizes por ele ter sido convocado por um time de sua cidade, ele brincou que estar por perto tem suas desvantagens.

“Por mais que eu esteja empolgado, preciso descobrir como manter minha mãe longe do meu endereço, então, se vocês tiverem alguma ideia de como esconder um endereço de sua mãe, preciso dessas dicas”, disse ele, rindo.