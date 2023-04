Filmagens de férias em família no Margaritaville Resort em Orlando

Jimmy Buffettconheça “Jersey Shore” … as estrelas do reality show da MTV estão chegando ao resort do cantor em Margaritaville, com uma equipe de filmagem a reboque.

TMZ obteve estas fotos das estrelas de ‘JS’ Vinny Guadagnino, Sammi ‘querida’ Giancola dar Deena Cortese no saguão do Margaritaville Resort and Spa em Orlando esta semana… e parece que esta é a última parada em suas ‘Férias em Família’.

Como você pode ver, as equipes de filmagem estão capturando cada movimento dos Guidos… e o elenco tem camisetas cor-de-rosa combinando que dizem “Family Fun Trip”.

As pessoas que estão hospedadas na propriedade nos dizem que as equipes de filmagem da MTV estão filmando por todo o resort … com o elenco de ‘JS’ até mesmo alugando uma piscina para uma festa privada.

Há também um vídeo circulando nas redes sociais mostrando Pauly D andando pela área da piscina com Vinny, Sammi e Deena … mas até agora não houve sinal de JWow, sinuca ou A situação.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ.com

A Flórida tem sido palco de muitas filmagens para a próxima temporada … nós vimos o elenco anteriormente sair para jantar em Celebration, filmando uma cena em um restaurante.