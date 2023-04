Fim de Semana Começa com Alerta Geral para os Brasileiros: Nubank em Foco

A startup de serviços financeiros digitais Nubank, fez um anúncio recentemente, alertando seus usuários e clientes sobre uma mudança na funcionalidade de seu aplicativo.

A princípio, as alterações relacionadas ao seu sistema se darão por conta do feriado de 1º de maio, dia do trabalhador, que irá afetar toda a plataforma.

O feriado do dia do trabalhador, será na próxima segunda-feira (01/05) e o banco digital informa que haverá uma alteração no funcionamento de seu aplicativo e nos serviços oferecidos pela instituição financeira.

Os detalhes sobre as mudanças foram enviados aos clientes do Nubank através de seu e-mail. Em suma, de acordo com a fintech, o dia do trabalhador pode afetar o funcionamento dos seus serviços oferecidos, deixando-os inoperantes.

Felizmente, no dia 2 de maio, na terça-feira, depois do feriado prolongado, o aplicativo voltará ao normal para todos os clientes do banco. Entre as mudanças podemos destacar que o TED ficará indisponível no feriado.

Além disso, os boletos com vencimento no dia 1º de maio não terão encargos adicionais para o pagamento no dia 02/05. Vale ressaltar que é necessário quitar os boletos de impostos e tributos antes do feriado, ou seja, até 28/04.

Outras alterações do Nubank para o dia 1º de maio

Durante o feriado do dia do trabalhador, o cliente do Nubank não poderá resgatar valores aplicados em renda fixa, renda variável e fundos.

Analogamente, os usuários do aplicativo do banco digital também não poderão no feriado, resgatar os valores nas caixinhas com RDB resgate diário e fundo Nu Reserva Imediata.

Vale ressaltar que todas as funcionalidades do aplicativo do Nubank deverão retornar ao normal após o feriado do dia do trabalhador, a partir de 2 de maio, na terça-feira.

Outra questão a ser mencionada é a de que as transferências financeiras feitas através do Pix funcionarão normalmente no feriadão.

Ademais, estas alterações feitas no serviço do Nubank durante feriados como o do dia do trabalhador tem se tornado bastante comum atualmente.

Neste caso, as mudanças no serviço oferecido pelo banco digital afetam apenas algumas funções do aplicativo da startup, como o pagamento via TED e o de boletos, por exemplo.

Deve-se observar, contudo, que as mudanças nos serviços do Nubank são mínimas durante os feriados nacionais, e que as instituições financeiras tradicionais também costumam alterar o funcionamento de suas agências.



Por esta razão, o ideal é aproveitar os dias anteriores aos feriados para organizar seus pagamentos.

Agências também irão fechar no dia 1º de maio

No dia do trabalhador, 1º de maio, as agências de diversas instituições financeiras do país devem fechar, o Itaú e o Santander são exemplos delas.

Portanto, seus clientes devem observar algumas questões como as suas necessidades de utilização dos serviços oferecidos e as operações presenciais nos bancos.

O melhor a se fazer nestas horas é ir até as agências alguns dias antes do feriado, antecipando seus pagamentos e transações financeiras.

Em alguns casos, os bancos continuarão a oferecer seus serviços através de seus aplicativos. Os clientes que puderem esperar, podem retornar suas operações na terça-feira.

Próximos feriados nacionais (depois de 1º de maio)

Confira a lista a seguir:

7 de setembro (quinta-feira) – Independência do Brasil;

12 de outubro (quinta-feira)- Nossa Senhora Aparecida;

2 de novembro (quinta-feira)- Finados;

15 de novembro (quarta-feira)- Proclamação da República;

25 de dezembro (segunda-feira)- Natal.

Feriados nacionais

O trabalhador espera ansioso pelos feriados nacionais durante o ano, principalmente por aqueles que caem em uma sexta ou segunda-feira possibilitando a ele descansar e até mesmo viajar com a família. Entretanto, é conveniente se preparar melhor para estas datas, a fim de evitar quaisquer problemas.

Em conclusão, se for viajar com a família, é necessário se organizar, visto que muitos bancos fecharão as suas agências, ou como no caso do Nubank, seus aplicativos estarão restritos a apenas alguns serviços. Como é preciso ter dinheiro para aproveitar o feriado, o ideal é se planejar com uma certa antecedência.