MIAMI – O campeão dos médios do UFC Alex Pereira, Israel Adesanya, Jorge Masvidal e Gilbert Burns se enfrentaram pela última vez antes de suas lutas marcantes no UFC 287, que acontece no Kaseya Center em Miami no sábado, 8 de abril.

Assista às pesagens cerimoniais, encaradas acima e abaixo, bem como confrontos diretos para todo o card de luta do UFC 287.