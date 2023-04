Finalmente saiu! Notícia IMPORTANTE para quem faz compras via PIX, mas precisa parcelar

O PIX, sistema de transferências instantâneas oferecido pelo Banco Central do Brasil, tem se tornado a forma mais utilizada de pagamento no país. São bilhões de transações e milhões de chaves cadastradas.

Recentemente, o governo vem discutindo a possibilidade de permitir o parcelamento de compras por meio do PIX, o que poderia trazer facilidades nas condições de crédito. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou em entrevista, que se reuniu com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para tratar dessa questão, entre outras inovações relacionadas ao meio de transferência de dinheiro.

Possibilidade de parcelamento no PIX

Na última terça-feira (4), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou em entrevista, que se reuniu com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Eles discutiram a possibilidade de permitir o parcelamento de compras por meio do PIX. Essa proposta pode trazer benefícios nas condições de crédito do Brasil, facilitando o acesso a parcelamentos através do sistema de transferências instantâneas.

Agenda de inovação do Banco Central

O Banco Central tem buscado constantemente inovar seu “xodó”, oferecendo novas funcionalidades aos usuários. Recentemente, foram lançados o PIX Saque, que permite saques em dinheiro no comércio, e o PIX Troco, que possibilita saques relacionados a compras ou serviços. Além disso, o Banco Central está estudando outras possibilidades, como operações internacionais e interações por aproximação.

Brasil como referência em transações em tempo real

Graças ao PIX, o Brasil tem se destacado internacionalmente como um dos países com maior número de transações em tempo real. No último ano, o país registrou 29,2 bilhões de transações, o que representa um aumento de 228,9% em relação ao ano anterior. Assim, corresponde a 15% de todas as transações realizadas em tempo real em outros países. Esse sucesso desperta o interesse de governadores e reguladores de outros locais do mundo em oferecer sistemas de pagamento em tempo real.

A possibilidade de parcelar compras por meio do serviço instantâneo está em discussão pelo governo brasileiro. Conversam o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central, avaliando essa proposta.

O PIX tem se consolidado como uma forma de pagamento popular no Brasil, e o Banco Central busca constantemente inovar o sistema, oferecendo novas funcionalidades aos usuários. O país tem se destacado internacionalmente como referência em transações em tempo real. Como citamos, isso desperta o interesse de outros governadores e reguladores em oferecer sistemas semelhantes.

A inclusão do parcelamento de compras via PIX pode trazer benefícios nas condições de crédito e ampliar as opções de pagamento para os brasileiros. No entanto, ainda não há um dado concreto para a implementação dessa funcionalidade.