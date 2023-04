Financiamento adicional do alívio de aluguel do Texas: o alívio de aluguel do Texas ainda está disponível este mês?

EUn o que é uma notícia infeliz para aqueles no Texas que precisam ajuda financeira quando se trata de habitação, não há dinheiro suficiente no pote para ajudar todos aqueles que o pediram.

O Departamento de Habitação e Assuntos Comunitários do Texas (TDHCA) tiveram que fechar uma via de ajuda que havia sido criada para aqueles que lutavam para pagar o aluguel todas as semanas e que corriam o risco de perder suas casas no NÓS estado.

O TDHCA anunciou em meados de março que terá que encerrar o programa Texas Rent Relief por causa de quantos aplicativos recebeu nas primeiras 24 horas de abertura.

Mais de 70.000 pessoas solicitaram ajuda nas primeiras 24 horas, o que significa que há pessoas demais para ajudar de forma eficaz.

A linha do tempo do programa Texas Rent Relief

Quando o portal foi aberto pela primeira vez em 2021, havia menos de 20.000 inscrições nas primeiras 24 horas.

Isso o tornou mais gerenciável e, desde o início do programa em fevereiro de 2021, mais de 2,1 bilhões de dólares foram distribuídos em fundos de emergência para aluguel e serviços públicos.

Isso atendeu a mais de 316.000 famílias em 250 condados do Texas. Por sua vez, a ajuda evitou despejos de mais de 21.000 famílias.

Agora, o futuro do programa Texas Rent Relief está no ar e atualmente não há nenhuma informação sobre se ou quando o TDHCA reabrirá o portal.

O programa Texas Rent Relief ainda está em execução?

Das mais de 70.000 solicitações recebidas antes do fechamento do portal, serão priorizadas aquelas que estão em processo de despejo, desde que tenham um número válido de boletim de despejo.

Ao fechar o portal antecipadamente, significa que a equipe pode trabalhar com muito mais eficiência com os aplicativos com os quais precisa lidar primeiro, o que significa que os pagamentos podem ser distribuídos para aqueles que precisam deles rapidamente.

Mas eles não aceitarão nenhuma nova inscrição como parte do programa Texas Rent Relief neste momento.