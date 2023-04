Finn Balor precisou de 14 grampos para fechar o corte na cabeça após a WrestleMania

Finn Balor precisou de 14 grampos para fechar o enorme corte na cabeça que sofreu durante sua luta Hell in a Cell com Borda na WrestleMania 39 … e se você não acredita, o WWE Superstar está fornecendo a evidência fotográfica retorcida.

Balor postou fotos dos grampos que recebeu após sua partida brutal com a estrela do Rated R … e as imagens de todos os seus ferimentos não são para os fracos de coração.