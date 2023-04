Fitzpatrick vence RBC Heritage sobre Spieth após ‘miss-athon’ de tacada selvagem

Matt as memórias mais antigas de Fitzpatrick cidade portuária estava como um espectador se perguntando se Tiger Woods jogaria no RBC Heritage.

Ele sempre se decepcionava, já que Woods jogou apenas uma vez no Hilton Head, em 1999, quando Fitzpatrick tinha 4 anos.

“Lembro-me de dizer ao meu pai: ‘Tiger (Woods) vai estar aqui?

Agora, Fitzpatrick’s tem uma memória mais doce no Pete Dye layout que ele brincava quando criança nas férias.

Fitzpatrick derrotou o atual campeão Jordan Spieth no terceiro buraco do playoff no domingo, fechando sua abordagem no par 4 18 para garantir sua primeira vitória desde o Aberto dos Estados Unidos em junho passado.

“Acho que posso me aposentar agora”, brincou o inglês de 28 anos, que usa uma touca estilo farol de Harbour Town. “Este é um que eu realmente queria.”

Fitzpatrick acertou o ferro 9 para dentro de 1 pé no buraco do farol final para preparar o birdie vencedor.

Fitzpatrick teve que suar algumas chances excelentes de Spieth nos dois primeiros buracos extras. Spieth levantou seu taco em triunfo antes de assistir seu birdie putt de 3,6 metros pegar a borda direita e girar na primeira vez que a dupla jogou no dia 18. Então a tentativa de birdie de 9 pés de Spieth perdeu força na borda direita no 17º buraco.

“Eu senti que cada putt que ele acertou iria entrar”, Fitzpatrick disse.

Spieth ainda não entende como o primeiro putt do playoff não caiu.

“Acho que se eu acertar o mesmo putt 10 vezes, ele acerta em oito”, disse Spieth. “Deveria ir para a esquerda bem no final ali no grão. Simplesmente não era para ser.”

Não houve dúvida sobre o buraco final quando Fitzpatrick, a 187 jardas de distância, acertou a frente do green e observou a bola pousar próximo ao buraco. A tentativa de Spieth de 26 pés de distância passou e Fitzpatrick marcou para a vitória.

Fitzpatrick sentiu que o tiro foi certeiro desde o momento em que o acertou. Ele não tinha certeza de quão perto chegou, mas teve uma ideia quando viu sua família torcendo loucamente.

“Eu sabia que era bom porque minha mãe e minha namorada estavam pulando para cima e para baixo”, disse ele.

Fitzpatrick ganhou $ 3,6 milhões da bolsa elevada de $ 20 milhões no sexto evento designado do ano no PGA Tour, liderando um campo que incluía sete dos 10 melhores jogadores do mundo.

Fitzpatrick estava atrás de Spieth por dois com cinco buracos para jogar, mas fez birdies nos buracos 15 e 16 para empatar na liderança com 17 abaixo.

O líder da terceira rodada por um tiro, Fitzpatrick fechou com 3 abaixo de 68 e igualou Spieth com 17 abaixo de 267. Spieth teve seu segundo 66 consecutivo.

Patrick Cantlay, agrupado com Fitzpatrick e Spieth, foi o terceiro depois que um 68 o deixou com 16 abaixo. Cantlay perdeu este título em um playoff para Spieth há um ano.

“Outra chamada por pouco aqui,” Cantlay disse.

Xander Schauffele foi outra tacada atrás após um 66. Sahith Theegala acertou 65 e Hayden Buckley um 67 para empatar em quinto lugar com 14 abaixo.

Scottie Scheffler, nº 2 do mundo, arremessou 70 e empatou em 11º com 12 abaixo. O campeão do Masters, Jon Rahm, terminou com 68 e empatou em 15º antes de tirar uma merecida semana de folga.

Fitzpatrick teve uma vantagem de um tiro na rodada final, mas viu Spieth fazer quatro birdies nos primeiros seis buracos para dividir a liderança.

Fitzpatrick jogou um trecho de nove buracos em 1 over enquanto Spieth parecia pronto para se afastar. Mas Spieth fez bogey no par 3 14, enquanto Fitzpatrick respondeu com birdies consecutivos nos dias 15 e 16.

A dupla permaneceu empatada até a abordagem notável de Fitzpatrick no buraco da vitória.

Cantlay, tão perto um ano atrás, perdeu sua chance de vitória com bogeys consecutivos no 13º e 14º buracos. Ele errou 2 pés de dentro para o primeiro, então viu seu chip fora do green no buraco seguinte terminar preso ao lado de um poste de madeira na beira da água.

Cantlay foi capaz de ativá-lo e completar o bicho-papão mais improvável que já teve em algum tempo.

campeão máster Rahm concentrou-se em vestir a jaqueta xadrez dada aos vencedores aqui para combinar com a verde que trouxe do Augusta National. Mas uma quinta-feira de 1 a mais de 72 o atrasou e ele nunca desafiou a liderança, apesar de ter acertado nos anos 60 nas três rodadas finais.

Rahm jogou seus 33 buracos finais em 2 abaixo e fechou com birdie no último, sua abordagem se estabelecendo dentro de 2 pés.

A multidão aplaudiu e cantou enquanto ele os aplaudia de volta com um grande sorriso. Rahm retornará em duas semanas para defender seu Campeonato do México título.

“Para ser honesto, não esperava isso”, disse Rahm sobre os torcedores. “Eu não esperava isso nem nos meus sonhos mais loucos, ver as crianças, os adultos e todo mundo ter essa reação só de me ver é realmente muito especial.”